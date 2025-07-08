Посол Китая назвал условие роста числа компаний из КНР на российском рынке

Tекст: Ирма Каплан

«В последние годы китайские компании, используя открывающиеся возможности и позитивно оценивая перспективы развития российского рынка, активно удовлетворяют растущий внутренний спрос России, создают новые рабочие места и способствуют социально-экономическому развитию страны», – сказал Чжан Ханьхуэй РИА Новости».

По его словам, в мае этого года стороны подписали обновленное Соглашение о поощрении и защите капиталовложений. Это стало хорошей новостью для правительств и бизнес-кругов двух стран.

«Уверен, что с улучшением делового климата на российский рынок выйдут все больше китайских предприятий», – добавил посол.

По состоянию на июнь 2025 года, в России зарегистрировано более 9 тыс. китайских компаний.

IX российско-китайское ЭКСПО открылось в Екатеринбурге в понедельник и продлится до 10 июля.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность российско-китайского партнерства для мировой стабильности и отметил, что эти отношения не зависят от политической конъюнктуры.