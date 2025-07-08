Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.6 комментариев
Посол Китая назвал условие роста числа компаний из КНР на российском рынке
Число компаний из Китая на российском рынке будет расти по мере того, как будет улучшаться деловой климат, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй во время IX российско-китайской ЭКСПО в Екатеринбурге.
«В последние годы китайские компании, используя открывающиеся возможности и позитивно оценивая перспективы развития российского рынка, активно удовлетворяют растущий внутренний спрос России, создают новые рабочие места и способствуют социально-экономическому развитию страны», – сказал Чжан Ханьхуэй РИА Новости».
По его словам, в мае этого года стороны подписали обновленное Соглашение о поощрении и защите капиталовложений. Это стало хорошей новостью для правительств и бизнес-кругов двух стран.
«Уверен, что с улучшением делового климата на российский рынок выйдут все больше китайских предприятий», – добавил посол.
По состоянию на июнь 2025 года, в России зарегистрировано более 9 тыс. китайских компаний.
IX российско-китайское ЭКСПО открылось в Екатеринбурге в понедельник и продлится до 10 июля.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность российско-китайского партнерства для мировой стабильности и отметил, что эти отношения не зависят от политической конъюнктуры.