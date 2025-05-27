Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?5 комментариев
Шойгу назвал союз России и Китая стабилизирующим фактором в мире
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность российско-китайского партнерства для мировой стабильности и отметил, что эти отношения не зависят от политической конъюнктуры.
По его словам, внешнеполитическая связка двух стран выступает главным стабилизирующим фактором в международных делах, передает ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что отношения России и Китая не подвержены влиянию сиюминутной политической конъюнктуры и обладают достаточной прочностью для противостояния внешнему давлению. «Связи между Россией и Китаем зрелы, имеют самостоятельную ценность, обладают необходимой прочностью для противодействия давлению извне и не могут быть принесены в жертву сиюминутной политической конъюнктуре», – заявил он на российско-китайских консультациях по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядка.
Секретарь российского Совбеза добавил, что российско-китайские отношения превосходят формат военно-политического союза и строятся на более глубокой базе. Делегацию Китая на консультациях возглавил Чэнь Вэньцин, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пока Китай и Россия тесно взаимодействуют, международный порядок не будет нарушен, а политика силы не восторжествует.