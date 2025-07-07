Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.0 комментариев
Пушилин сообщил о планомерном охвате Красноармейска российскими войсками
Российские войска продолжают расширять зону контроля вокруг Красноармейска в ДНР, охватывая город для последующего освобождения, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России-24».
Российские войска продолжают планомерное окружение Красноармейска в Донецкой народной республике, чтобы освободить город от украинских вооруженных формирований, передает ТАСС. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава республики Денис Пушилин.
«Также мы видим продвижение на красноармейском направлении, мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению», – отметил Пушилин.
По его словам, российские войска расширяют зону контроля на великоновоселковском и краснолиманском направлениях. В районе Часового Яра зафиксированы значительные успехи, которые, по мнению Пушилина, дают основания рассчитывать на полное освобождение города в обозримом будущем. Украинские подразделения, в свою очередь, предпринимают попытки контратак у поселка Дачное в Днепропетровской области и у Редкодуба на севере ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ отступить из-под Красноармейска. На красноармейском направлении действует женское штурмовое подразделение ВСУ численностью около ста человек.