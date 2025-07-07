Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска продолжают планомерное окружение Красноармейска в Донецкой народной республике, чтобы освободить город от украинских вооруженных формирований, передает ТАСС. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава республики Денис Пушилин.

«Также мы видим продвижение на красноармейском направлении, мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению», – отметил Пушилин.

По его словам, российские войска расширяют зону контроля на великоновоселковском и краснолиманском направлениях. В районе Часового Яра зафиксированы значительные успехи, которые, по мнению Пушилина, дают основания рассчитывать на полное освобождение города в обозримом будущем. Украинские подразделения, в свою очередь, предпринимают попытки контратак у поселка Дачное в Днепропетровской области и у Редкодуба на севере ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ отступить из-под Красноармейска. На красноармейском направлении действует женское штурмовое подразделение ВСУ численностью около ста человек.