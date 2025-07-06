Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.6 комментариев
Пять аэропортов России временно прекратили обслуживание рейсов
Пять аэропортов России временно приостановили обслуживание рейсов, при этом ситуация остается под контролем благодаря координации авиапредприятий и железнодорожных операторов.
О временной приостановке обслуживания рейсов в пяти российских аэропортах сообщила Росавиация, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В список попали аэропорты Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское). Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, отмечается, что авиасистема справляется с вмешательством извне, а у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.
В Петербурге аэропорт Пулково к 18.00 по московскому времени работал с ограничениями, отменено 90 рейсов, еще 37 на вылет задерживались более двух часов. Для недопущения скопления людей в чистой зоне введены ограничения на доступ пассажиров. Между Москвой и Петербургом продолжают курсировать поезда, есть более 8 тысяч свободных мест, железнодорожники готовы добавить вагоны при необходимости.
В аэропорту Шереметьево отменено 171 рейс, еще 56 задержаны на вылет более чем на два часа. Вечером планировалось выполнение 76 рейсов, при этом в терминале B наблюдаются скопления пассажиров из-за рейсов на Дальний Восток. Для сокращения очередей открыты все стойки регистрации, увеличено число сотрудников, отдельные стойки предназначены для родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями.
В нижегородском аэропорту Чкалов (Стригино) отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на два часа. Усилены дежурные смены для оперативного оформления пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой на поездах сохраняется примерно 9 тысяч свободных мест, их готовы увеличить при необходимости.
Росавиация подчеркнула, что авиаперевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, касающиеся предоставления напитков, питания и размещения пассажиров в гостиницах, и решать спорные вопросы в пользу пассажиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов и отменили 87 рейсов. Железнодорожные билеты на направлении Петербург – Москва полностью распродали.