Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силы перерезают ключевые логистические маршруты противника в районе Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС. Он уточнил, что населенный пункт Соболевка перешел под контроль ВС РФ и теперь от него до окраин Купянска осталось всего несколько километров.

Ганчев в беседе с агентством заявил: «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага. Ситуация для боевиков ВСУ критическая, тем не менее они огрызаются. Но мы верим в наших ребят и их победу».

По словам Ганчева, после взятия Соболевки и Поддубного российские войска продолжают наступательные действия, что лишает украинские подразделения возможности эффективно организовать снабжение и переброску резервов в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же направлении.