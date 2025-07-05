Токаев поздравил Назарбаева с 85-летием

Tекст: Дмитрий Зубарев

О поздравлении Нурсултана Назарбаева главой республики с 85-летием сообщила пресс-служба президента, передает ТАСС. В письме Токаев подчеркнул историческую роль бывшего руководителя страны, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего существенный вклад в развитие Казахстана. Президент отдельно отметил важность решения Назарбаева о переносе столицы, что способствовало экономическому росту и повышению международного авторитета республики.

В феврале 2023 года Токаев подписал закон, который отменил специальные нормы о статусе и привилегиях Назарбаева и его семьи. Нурсултан Назарбаев руководил страной на протяжении 30 лет, после чего в 2019 году ушел в отставку, подчеркнув необходимость передачи власти новому поколению. После его ухода полномочия главы государства были возложены на Токаева, который затем одержал победу на президентских выборах в июне 2019 года и был переизбран в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву. В стране ликвидируют культ личности бывшего президента с особой осторожностью. Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте – елбасы.