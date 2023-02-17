«Культ личности Назарбаева» ликвидируют с особенной осторожностью

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой

Немцы не уверены, что полиция способна их защитить REUTERS/Dominic Ebenbichler
До какой степени нужно быть терпимыми к мигрантам, совершающим сексуальную агрессию по отношению к местным женщинам? Где преступление, а где – культурные особенности? Прямо сейчас этот вопрос для себя решает немецкое общество – сторонники толерантности и мультикультурализма столкнулись с недовольством пострадавших от действий мигрантов.  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
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Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
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    «Культ личности Назарбаева» ликвидируют с особенной осторожностью

    Назарбаев больше не елбасы
    		   17 февраля 2023, 17:55
    Фото: Пресс-служба Н.Назарбаева/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    Легендарный титул «елбасы» (лидер нации) больше не будет употребляться по отношению к первому руководителю независимого Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Идет процесс лишения неприкосновенности членов его семьи, лишения их активов и собственности. Однако то, что открыто называют «развенчанием культа личности Назарбаева», происходит в Казахстане в весьма особом, крайне осторожном режиме. Почему?

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об утрате силы законодательной нормы «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», – сообщает ТАСС. Этот закон касался статуса и полномочий первого главы государства – Нурсултана Назарбаева.

    В рамках нового законодательства экс-президент и его родственники лишились обширных привилегий, таких как неприкосновенность, которая распространялась не только на самого Назарбаева, но и на все имущество, принадлежащее экс-президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи. Также его лишили почетного титула «елбасы» (лидер нации).

    Директор казахстанского Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев заявил газете ВЗГЛЯД, что упразднение закона о первом президенте носит большой символический смысл. «Те, кто продвигал эту идею, предполагали, что отвечают на широкий общественный запрос, своеобразное развенчание культа личности Назарбаева. Вместе с тем, на мой взгляд, эти действия восприняты неоднозначно. Конечно, в стране при Назарбаеве был непотизм, коррупция, злоупотребление властью, но были и реальные достижения. Моя личная позиция в том, что объективную историческую оценку экс-президенту Казахстана дадут позднее», – считает политолог.

    Сразу после лишения Назарбаева статуса «елбасы» изменил свое название и официальный сайт Назарбаева – он также сменил доменное имя с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz. Сократилось и длинное описание сайта, из которого убрали слово «Елбасы».

    «В казахстанском обществе есть запрос если и не на отрицание, то на существенное сужение влияния со стороны всего, что связано с Назарбаевым, всего его наследия,

    – подтверждает газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Александр Князев. – Поэтому происходящее является нормальным процессом, хотя тут присутствует, конечно, и сильный популистский момент».

    Годом ранее парламент Казахстана одобрил закон, предусматривающий отмену пожизненного председательства экс-президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности. С важного поста – председателя Совбеза – Назарбаев ушел сам в апреле 2021 года. Эти и другие меры, такие как принятие новой конституции, наглядно показывают, что в Казахстане продолжается постепенное выдавливание экс-президента с политической жизни страны. А ведь он явно давал понять, что желает сохранить политическое влияние и после своей отставки.

    В практической плоскости главное в том, что закон, по сути, лишает неприкосновенности окружение Назарбаева. Простая отмена «закона о елбасы» – частичная мера, хотя в самом Казахстане и считают это неким завершением назарбаевской темы в местной политике. При этом остаются неприкосновенными такие знаковые структуры, как «Назарбаев Фонд» и «Фонд Нурсултана Назарбаева», «Фонд Демеу» и «Елбасы Фонд», «Библиотека первого президента», «Назарбаев университет».

    «Влияние Назарбаева и его семьи, можно сказать, практически полностью уничтожено, хотя они и владеют еще большими активами, – говорит Рахим Ошакбаев. – Хотя и эти активы под угрозой. Для посвященных сейчас идет интересный кейс с возвратом контроля над группой Jusan, которая владеет «Назарбаев Университетом», крупнейшим банком Jusan и другими активами. «Жусаном» владеют лица, связанные с экс-президентом, теперь их активы пытаются поставить под контроль государства. Я думаю, что поскольку поданный 16 февраля иск Генпрокуратуры о возвращении в юрисдикцию Казахстана контроля над его активами будет удовлетворен, то это вопрос времени.

    После лишения Назарбаева статуса «елбасы», после переименования Нур-Султана обратно в Астану, я думаю, против его семьи и аффилированных с ними лиц будут предприниматься дальнейшие меры по лишению их активов. Есть комиссия, которая ставит перед собой целью возврат незаконно выведенных за рубеж капиталов. Все это натыкается на сложности юридического характера, но процесс идет и будет только усиливаться. Также стоит отметить, что через определенных лидеров общественного мнения опубликован большой список собственности, в том числе за границей, которую надо вернуть государству, ну или перераспределить среди других лиц».

    И действительно – помимо самого Назарбаева, есть фактор его многочисленной семьи и приближенных. Некоторые из них обладают крупными капиталами, владеют активами как внутри Казахстана, так и за его пределами. У Назарбаева есть три дочери, их мужья являются бизнесменами и занимают первые места соответствующего рейтинга казахстанской версии журнала «Форбс». 

    Крайне грубо и приблизительно оценить размеры состояния членов семьи Назарбаева можно по принадлежащей им зарубежной недвижимости – в частности, в странах Западной Европы.

    Два года назад британский суд арестовал элитную лондонскую недвижимость дочери Назарбаева Дариги (на тот момент она занимала пост спикера Сената Казахстана) и ее сына как результат «необоснованного обогащения». Два дома и квартира на Бейкер-стрит были оценены в 100 млн долларов. Впрочем, через несколько месяцев адвокаты добились отмены решения об аресте.  

    Эти 100 миллионов долларов – оценка только части имущества, которое находится в Великобритании. По оценкам, приводившимся в западной прессе, клан Назарбаевых владеет обширной недвижимостью в западных странах. Например, утверждалось, что их поместья имеются в Чехии, Германии, Испании, Франции, Швейцарии и США, и все это на общую сумму в 900 млн долларов. Если такова стоимость только недвижимости, то сколько же всего остального в других активах, например, фондах, офшорах, счетах и т. д.? Помимо этого, родственники экс-президента законно и открыто владеют многочисленной собственностью – компаниями, особняками и т. д. – в самом Казахстане.

    Сейчас там открыто ставят вопрос о необходимости возвращения в собственность государства активов, которые принадлежат за рубежом членам семьи Назарбаева.

    «В Казахстане говорят о необходимости возврата из-за рубежа незаконно выведенных активов – не только семьи Назарбаева, но и других, в Казахстане эта проблема очень масштабна, – подтверждает Князев. – Но это непростой процесс. Даже если предположить, что Астана активно этим займется, это затянется не на один десяток лет. Не думаю, что процесс будет форсироваться, поскольку такая спешка вызвала бы раскол в казахстанской элите. Кроме того, попытки возвращения таких средств вызовут большое сопротивление и на Западе, конфликт с которым абсолютно не входит в планы президента Токаева».

    Соседей же Казахстана волнует, прежде всего, не судьба его первого президента, а приоритеты внешней политики страны. При Назарбаеве она была понятна и предсказуема. По поводу Токаева остается ряд разногласий.

    «Многовекторность» в Казахстане возведена в некую сакральность, ее архитектором в назарбаевский период был Касым-Жомарт Токаев, с чего бы ему от этого концепта отказываться? – продолжает Александр Князев. – Пока эта внешняя политика успешна. Она позволяет лавировать между интересами крупных держав, ловить преференции в этом лавировании. Хотя не думаю, что подобная ситуация будет продолжаться слишком долго. Контуры «коллективного Востока» уже обрисованы, его формирование происходит быстро, а противостояние с коллективным Западом обострено. Так что скоро настанет момент, когда таким странам, как Казахстан, нужно будет определяться».

    Вместе с тем эксперты отмечают опасность полного отрицания наследия Назарбаева, поскольку за долгие годы его президентства сформировался нынешний независимый Казахстан.

    «Полное развенчание культа личности нанесет ущерб самой идее о государственности Казахстана, состоявшейся за прошедшие тридцать лет, – считает Рахим Ошакбаев. – Нельзя порочить абсолютно все, что было ранее сделано первым президентом. Поэтому эти действия создают недоверие к мифотворчеству так называемого нового Казахстана, поскольку оно очень быстро сделанное, скроенное наспех и в нем не так много содержания».

    Возможно, поэтому Нурсултана Назарбаева лишают его привилегий и активов с большой осторожностью и не торопясь. Тем более что если политическое влияние клана Назарбаевых как таковое сведено почти к нулю, то влияние общественное и экономическое в значительной степени сохранено. Такая осторожность и консерватизм – фирменный стиль казахстанской политики, как внутренней, так и внешней. В этом смысле можно сказать, что Назарбаева устраняют из казахстанской политической действительности в соответствии с установленными им же традициями.

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