Как не замерзнуть Центральной Азии

Взгляд
20 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
Разделы

Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

США и Польша толкают Германию к танковой войне

Польша готова поставлять Киеву немецкие «Леопарды» без согласия Германии Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press
В Германии законодатели и канцлер любыми силами пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков «Леопард», чего добивается Варшава, а главное – Вашингтон. Правда, Байден, который взял на себя роль главного по уговорам Шольца, столь же упорен в нежелании передавать Киеву «Абрамсы». Появятся ли в итоге на полях Украины танки с немецким крестом? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...

У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Как болгары спасли Украину

Когда сербы признают новые границы РФ

Гибель главы МВД Украины в Броварах

Перейти в раздел…

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Венгрии разъяснили претензии к Украине по Закарпатью
    В ДНР подтвердили освобождение Клещеевки под Артемовском ФСБ завела дело против призывавшего к убийствам россиян жителя Керчи ЮАР объявила о военно-морских учениях с Россией и Китаем Россия договорилась о поставках нефти в Пакистан
    Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России Польские националисты потребовали прекратить «оккупацию» Кракова украинцами Toyota возобновила поставки запчастей в Россию
    Под Херсоном уничтожили обстреливавший Голую Пристань расчет ВСУ На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ В Киеве раскритиковали Грузию за поддержку идеи восстановления авиасообщения с Россией Расстрелявший пятерых человек в Грузии бывший военный участвовал в миссии НАТО в Афганистане

    Главная тема


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    крупномасштабная война


    В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости

    «поставить в стойло»


    В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине

    «Пускай показывают!»


    Арбатова одобрила снятие запрета на фото обнаженной женской груди в Instagram

    Видео

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    срочная служба


    Призывники Литвы бегут от клещей и армейского робота

    «обезжиривание» ЕС


    Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

    в условиях санкций


    Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

    «адский день»


    Французы остановят Францию назло Макрону

    только сами!


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    самопожертвование


    Тимофей Бордачёв: Стратегическая обреченность Японии

    констатация неизбежности


    Владислав Исаев: Многополярный мир – это не смена гегемонов

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
    Дарья Чижова

    Как не замерзнуть Центральной Азии

    Дарья Чижова
    научный сотрудник ЦКЕМИ
    		20 января 2023, 12:36

    На фоне небывалых морозов в Центральной Азии положение в энергетике ведущих стран региона становится драматическим. 

    С 1 января 2023 года Узбекистан полностью запретил экспорт сжиженного газа, а с 12 января национальное министерство энергетики ограничило поставки газа некоторым крупным промышленным предприятиям и заправкам. Еще с 2021 года казахстанская компания-оператор QazaqGaz спрогнозировала прекращение экспорта и значительный дефицит природного газа на внутреннем рынке к 2024 году. При этом Таджикистан на 90% зависит от экспорта газа. Несмотря на то, что у Киргизии и Туркменистана ситуация с голубым топливом более стабильная, в Центральной Азии очевидно назревает новый виток энергетического кризиса.

    Проблемы энергетической безопасности в Центральной Азии имеют комплексный характер – даже несмотря на то, что три из пяти стран региона обладают значительными запасами нефтегазовых ресурсов, а Казахстан – один из крупнейших мировых поставщиков угля, у всех не хватает собственных мощностей для обеспечения потребностей внутренних энергетических рынков, особенно в зимний период. Казахстан и Узбекистан заявили о планах строительства атомной электростанции, но в настоящий момент газ, уголь и вода – три основных источника электроэнергии для стран региона. 

    Еще в советское время была создана общая энергетическая система – Центрально-Азиатское энергетическое кольцо, включавшее в себя энергетические узлы на территории Узбекистана, Туркмении, юга Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Система создавала устойчивую подачу электроэнергии за счет взаимосвязанности узлов с различным типом выработки энергии. С распадом Союза, выходом Туркменистана из единой энергосистемы, ростом населения, последующим износом инфраструктуры и конфликтами на политическом уровне страны Центральной Азии оказались перед необходимостью менять подходы к обеспечению внутреннего рынка электроэнергией.

    С учетом Парижского соглашения, направленного на сокращение использования угля и ограниченности развития гидроэлектроэнергетики, именно доля газа будет увеличиваться в энергетическом балансе региона как в вопросах обеспечения работы промышленного и энергетического комплекса стран, так и в бытовом потреблении. Уже сейчас свыше 60% автомобилей Узбекистана и Таджикистана заправляются газом. В Казахстане на 2021 год этот показатель был в районе 10%, однако количество таких автомобилей ежегодно увеличивается. Стоит отметить, что в Казахстане существует значительная диспропорция в региональном потреблении газа: на западе страны, в Мангистауской и Атырауской областях – доля автомобилей на газе свыше 60%. Именно в этих регионах после повышения цен на газ в январе 2022 года начался масштабный политический кризис, поэтому этот фактор не стоит недооценивать.

    Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Несмотря на значительные доказанные запасы газа – Туркменистан (13,6 трлн кубометров), Казахстан (2,3 трлн), Узбекистан (1,1 трлн), две последние страны в реальности пока не могут обеспечить потребности внутреннего рынка по нескольким причинам. Во-первых, значительная часть разрабатываемых месторождений близка к истощению – существует необходимость привлечения новых инвестиций в разработку месторождений и строительство сопутствующей инфраструктуры. Во-вторых, даже несмотря на то, что в настоящий момент как Казахстан, так и Узбекистан заявили о планах освоения новых источников, в краткосрочной перспективе, в силу естественного роста потребления вслед за ростом населения (характерного для Узбекистана) и повышения уровня газификации промышленных предприятий и населенных пунктов (в Казахстане среднегодовой рост потребления природного газа составляет 7%) может наблюдаться дефицит товарного природного газа.

    В случае с Казахстаном действует еще один фактор – на внутреннем рынке цены на сжиженный газ до июня 2023 года регулируются государством, что связано с январским кризисом 2022 года, когда рост цен на сжиженный газ спровоцировал социальное недовольство и последующий политический кризис. В связи с заниженной ценой добывающим компаниям невыгодно перерабатывать природный газ, и значительная его часть закачивается обратно в пласт. Со стороны государства разница в цене субсидируется за счет высоких доходов от экспорта. Однако экспорт природного газа также снижается.

    Не имея значительной добычи, Киргизия и Таджикистан во многом зависят от импорта газа. Еще в 2014 году российский Газпром выкупил газового оператора «Кыргызгаз», получив возможность транспортировать голубое топливо по территории республики, взамен обязуясь бесперебойно поставлять природный газ населению. При этом в связи с низким уровнем газификации регионов и менее выгодной по сравнению с углем и гидроэлектроэнергией стоимостью, потребление газа в стране остается самым низким среди стран Центральной Азии. Таджикистан практически полностью (свыше 90%) зависит от импорта сжиженного природного газа, поставляемого из Казахстана, что при потенциальном ограничении, несмотря на незначительное потребление, может серьезно отразиться на экономике страны в виде инфляции, поскольку большая часть автомобильного транспорта использует газ в качестве топлива.

    Туркменистан благодаря значительным запасам газа сумел создать суверенную энергетическую систему и недавно заявил о строительстве первого подземного хранилища природного газа, что для стран региона видится источником решения проблем.

    Однако приоритетное направление экспорта для Туркменистана – Китай, на чью долю приходится порядка 75% туркменского природного газа. При этом – в рамках стратегии диверсификации экспорта – Туркменистан крайне заинтересован в новых рынках сбыта. После очередной заморозки проекта ТАПИ (газопровод из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию) поставки в страны Центральной Азии выглядят крайне логичными. 

    В декабре 2022 года было подписано соглашение о поставках природного газа из Туркмении в Узбекистан, что должно было покрыть дефицит газа в зимний период 2022-2023 годов. Цена контракта не раскрывалась, однако, по мнению экспертов, газ можно назвать «золотым». На середину января 2023 года имеются сложности с реализацией контракта – в связи с аномальными морозами на газопромысловых предприятиях месторождения «Галканыш» возникли проблемы и экспорт газа был временно приостановлен, с чем и связаны временные ограничения на поставки газа предприятиям и заправкам в Узбекистане.

    Поставки газа из Туркменистана имеют и ограничения инфраструктурного характера: мощности трех веток трубопровода «Центральная Азия – Китай» выбраны почти полностью (40-50 млрд кубометров) Строительство линии D, четвертой ветки газопровода (Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Киргизия – Китай), анонсированное еще в 2013 году и запланированное к завершению к 2020 году, отложено на неопределенный срок. Вопрос строительства вновь был поднят во время визита президента Туркменистана Бердымухамедова в Китай в январе 2023 года. В публичных выступлениях заявлен планируемый объем поставок – до 65 млрд кубометров в год, однако пока нет информации о новом контуре инициативы. 

    В этих условиях перспективным проектом выглядит идея газового союза Россия – Казахстан – Узбекистан, предложенная президентом России Владимиром Путиным на встрече с президентом Казахстана Токаевым. Основой для подобной инициативы может стать существующий газопровод «Средняя Азия – Центр», пропускная способность которого составляет 80 млрд кубометров в год, а также газопровод «Бухара – Урал». «Средняя Азия – Центр» проходит по территории Туркмении, Узбекистана, Казахстана и России, что не только должно помочь в удовлетворении растущего внутреннего потребления, но и сформировать базу для последующего экспорта собственных ресурсов через привлечение инвестиций в инфраструктуру. Особо актуально это для Казахстана и Узбекистана, где после налаживания разработки новых газовых месторождений в среднесрочной и долгосрочной перспективе целесообразно увеличить экспорт в Китай, потенциальный объем рынка которого к 2030 году оценивается в 480 млрд кубометров в год, а также в страны Южной Азии.

    Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе региона, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Разработка новых месторождений, обновление инфраструктуры требуют серьезных инвестиций. Поворот России на Восток и высокая степень заинтересованности в увеличении поставок ресурсов, в первую очередь природного газа, в Китай, возможно, заложит основу для новых крупных и взаимовыгодных проектов в регионе.  

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •