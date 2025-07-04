Объявлено о запуске 17 спутников CubeSat в 2025 году с Восточного

Роскосмос сообщил сроки запуска 17 CubeSat российских и одного зарубежного аппарата

Tекст: Денис Тельманов

Запуск CubeSat намечен на третий квартал 2025 года с космодрома Восточный, передает ТАСС. Семнадцать аппаратов российского производства предназначены для отечественных заказчиков, еще один – для иностранного клиента. Все спутники будут выведены на орбиту из специальных контейнеров.

«Главкосмос» выступает головным интегратором запуска попутных полезных нагрузок и обеспечивает пусковую услугу. В числе запускаемых аппаратов – два спутника 3U-группы компаний «Геоскан» с полезной нагрузкой «Гонца». По словам представителей корпорации, «Геоскан-4» и «Геоскан-5» применят для тестирования технологий пакетной передачи данных, востребованных в мониторинге, персональных коммуникациях и сфере IoT.

На орбиту также запустят «ИнноСат-16» формата 16U – первый в России спутник такой размерности, созданный для отработки новых технологий группировки дистанционного зондирования Земли «Геоскана». Контейнер формата 16U, подготовленный компанией «Аэроспейс Кэпитал», также впервые будет использован для запуска на орбиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос вывел на орбиту рекордное число российских спутников, включая шесть аппаратов формата CubeSat в рамках программы «УниверСат».

В 2024 году началось массовое производство спутников для крупнейшей в истории России группировки «Сфера». Развертывание орбитальной группировки малых аппаратов «Грифон» стартует с запуска четырех экспериментальных спутников в 2024 году.