После атаки БПЛА на ростовские Шахты без электричества остались более 6 тыс. человек

Tекст: Дарья Григоренко

Слюсарь в своем Telegram-канале указал, что из-за произошедшего были обесточены почти 2 тыс. частных домов, повреждены окна в зданиях около подстанции, но никто из жителей не пострадал.

Он напомнил, что ночью силами и средствами ПВО на территории области было уничтожено и перехвачено 26 беспилотников. На месте происшествия работают все экстренные службы, а для обезвреживания обломков вызвана бригада саперов.

По его словам, в Азове и Азовском районе зафиксировано множество повреждений окон, дверей и автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков. Наибольший ущерб нанесен многоэтажному дому на пер. Коллонтаевский, 102-а: там разрушена крыша, проживающих в 40 квартирах 120 человек эвакуируют. По словам Слюсаря, пострадавших нет, но информация уточняется.

Глава региона сообщил, что в ближайшее время начнет работу муниципальная комиссия для фиксации ущерба имущества. Жителям пообещали оказать необходимую помощь.

В пятницу в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 4 июля.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА, известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Миллеровский район Ростовской области погибла пожилая женщина, жильцы поврежденного дома были эвакуированы экстренными службами.