Очки Черчилля выставили на продажу в Британии почти за 80 тыс. долларов

Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

Tекст: Андрей Резчиков

«К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

«В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.