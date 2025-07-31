Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.16 комментариев
Очки Черчилля выставили на продажу в Британии почти за 80 тыс. долларов
Очки для чтения, принадлежавшие бывшему премьер-министру Британии Уинстону Черчиллю, выставлены на продажу за 59 995 фунтов стерлингов (около 80 тыс. долларов).
На сайте дилера сообщается, что аксессуар выполнен в круглой черепаховой оправе, находится в отличном состоянии, хранится в оригинальном футляре и сопровождается сертификатом производителя, передает РИА «Новости».
Изделие изготовлено в 1954 году по индивидуальному заказу Черчилля лондонской компанией C.W. Dixey & Son, основанной в 1777 году. Черчилль был постоянным клиентом этой фирмы с 1910 года, регулярно заказывая у нее очки. C.W. Dixey & Son также обслуживала британскую королевскую семью и известных исторических личностей, включая герцога Веллингтонского и Чарли Чаплина.
На сайте дилера отмечается, что каждая пара очков Черчилля подбиралась индивидуально по размеру его лица. Кроме того, по личному указанию политика, на каждой паре делалась специальная маркировка: количество белых точек на дужках указывало на назначение очков. Одинарная белая точка означала, что эти очки предназначались для чтения – другие пары были созданы для выступлений, рисования и письма.
Ранее сообщалось, что сабля, принадлежавшая Наполеону I, вызвала сенсацию на парижском аукционе, значительно превысив первоначальную оценку стоимости.