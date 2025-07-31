Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
Медведев назвал вмешательства Запада в выборы новым проявлением неоколониализма
Западные страны все чаще вмешиваются во внутренние выборы других государств, назвал такую практику новым проявлением неоколониализма зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В четверг Медведев принимает участие в рабочем совещании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций». Он отметил, что современные «метрополии» нетерпимы к разнообразию политических систем и навязывают свои правила вместо международного права, передает РИА «Новости».
Медведев заявил: «Излюбленным объектом вмешательства стали и электоральные процессы. Это некое новое слово в неоколониалистских замашках». Он подчеркнул, что особенно активно этим занимаются Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО, которые, по его мнению, регулярно вмешиваются в суверенные дела государств-членов ООН.
В качестве примера Медведев привел ситуацию в Венесуэле, где, по его словам, на период президентских и парламентских выборов оказывалось беспрецедентное внешнее давление. Он добавил, что протесты и попытки дестабилизации также наблюдались в Сербии, Белоруссии, Мозамбике, Пакистане и ряде других стран.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия впервые за свою историю ведет боевые действия без союзников против стран Запада, призвав к максимальной сплоченности. Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.