Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
Глава Минобороны поздравил десантников с освобождением Часова Яра
Министр обороны Андрей Белоусов выразил признательность 98-й гвардейской дивизии ВДВ за проявленное мужество при взятии Часова Яра в ДНР.
Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, передает Telegram-канал Минобороны. В обращении министр отметил высокий профессионализм и отвагу десантников, подчеркнув преемственность лучших воинских традиций и славный боевой путь соединения.
В поздравлении Белоусов особо выделил стойкость и мужество бойцов, которые с честью решают задачи на ответственных направлениях, успешно продвигаясь вперед и занимая выгодные позиции. По словам министра, десантники достойно противостоят неонацистам, обеспечивая безопасность России.
«Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач и уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», – заявил Белоусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.