Трамп пообещал тарифы в 50% с 1 августа на импорт некоторых продуктов из меди

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение последствий от импорта меди для национальной безопасности, в том числе путем введения тарифов на несколько категорий импортируемой меди.

«С 1 августа вступают в силу единые 50-процентные пошлины на импорт полуфабрикатов из меди (таких как медные трубы, проволока, прутья, листы и трубы) и производных продуктов, содержащих медь (таких как фитинги для труб, кабели, соединители и электрические компоненты)», – сказано в документе.

В указе уточняется, что на продукты, не содержащие медь, распространяются взаимные тарифы или другие применимые пошлины.

В документе содержится указание министру торговли разработать процесс «включения» продуктов, производных меди, в эти тарифы. Президент также уполномочивает министра торговли предпринять шаги в соответствии с законом об оборонном производстве для поддержки отечественной медной промышленности.

Президент США считает, что это улучшит доступ к важному сырью для отечественных производителей и переработчиков вторичной меди.

«Министерство торговли также рекомендовало ввести требование о лицензировании экспорта высококачественного медного лома для обеспечения адекватных внутренних поставок. Требуется, чтобы 25% медных материалов (таких как медные руды, концентраты, штейны, катоды и аноды), производимых в США, продавались в США, начиная с 25% в 2027 году, увеличиваясь до 30% в 2028 году и 40% в 2029 году. Это позволит увеличить перерабатывающие мощности в США за счет обеспечения недорогостоящего сырья», – указано в заявлении Трампа.

Как сообщала в этот день ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств. Трамп также подтвердил сохранение тарифов на уровне 15% для Евросоюза, отвергнув возможность их снижения. Кроме того, он пригрозил Индии пошлинами в 25%.