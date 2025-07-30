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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    24 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 22:25 • Новости дня

    Трамп пообещал тарифы в 50% с 1 августа на импорт некоторых продуктов из меди

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп анонсировал меры для устранения угрозы национальной безопасности, исходящей от импорта меди, сказано в информационном бюллетене Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение последствий от импорта меди для национальной безопасности, в том числе путем введения тарифов на несколько категорий импортируемой меди.

    «С 1 августа вступают в силу единые 50-процентные пошлины на импорт полуфабрикатов из меди (таких как медные трубы, проволока, прутья, листы и трубы) и производных продуктов, содержащих медь (таких как фитинги для труб, кабели, соединители и электрические компоненты)», – сказано в документе.

    В указе уточняется, что на продукты, не содержащие медь, распространяются взаимные тарифы или другие применимые пошлины.

    В документе содержится указание министру торговли разработать процесс «включения» продуктов, производных меди, в эти тарифы. Президент также уполномочивает министра торговли предпринять шаги в соответствии с законом об оборонном производстве для поддержки отечественной медной промышленности.

    Президент США считает, что это улучшит доступ к важному сырью для отечественных производителей и переработчиков вторичной меди.

    «Министерство торговли также рекомендовало ввести требование о лицензировании экспорта высококачественного медного лома для обеспечения адекватных внутренних поставок. Требуется, чтобы 25% медных материалов (таких как медные руды, концентраты, штейны, катоды и аноды), производимых в США, продавались в США, начиная с 25% в 2027 году, увеличиваясь до 30% в 2028 году и 40% в 2029 году. Это позволит увеличить перерабатывающие мощности в США за счет обеспечения недорогостоящего сырья», – указано в заявлении Трампа.

    Как сообщала в этот день ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств. Трамп также подтвердил сохранение тарифов на уровне 15% для Евросоюза, отвергнув возможность их снижения. Кроме того, он пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (35)
    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    30 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает

    NYT: Трамп признал, что новые санкции против России могут не сработать

    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в действенности финансовых санкций против России, отметив возможность их ограниченного влияния на действия Москвы, сообщает The New York Times.

    Американский лидер вновь заявил о намерении ввести тарифы и другие финансовые меры против России, но подчеркнул, что «это может сработать, а может и нет», передает The New York Times.

    По словам Трампа, решение будет принято в течение десяти дней, однако он не уверен, что такие шаги заставят российское руководство остановить конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что президент Владимир Путин, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий, и выразил сомнения в способности тарифов повлиять на Кремль. Он добавил: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, скорее всего, хочет сохранить войну».

    Эксперты, цитируемые изданием, считают, что Россия за последние три года значительно укрепила свою экономику для противостояния западным санкциям, однако по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Согласно их мнению, ограничения в энергетической сфере могут причинить больше ущерба, чем тарифы на ограниченный объем российского экспорта в США.

    Некоторые аналитики отмечают, что у Трампа остаются возможности усилить давление на Москву, в том числе через ужесточение санкций против российской банковской системы, введение потолка цен на нефть и координацию политики с союзниками по НАТО. Кремль сдержанно отреагировал на заявления Трампа, а российские официальные лица иронизировали по поводу изменения сроков его ультиматумов.

    Ранее Госдеп США заявил, что страна учла риски негативных последствий введения новых санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута в течение десяти дней, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пытается напугать российских покупателей нефти.

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    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 15:29 • Новости дня
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    По словам Трампа, крайний срок введения новых тарифов установлен на 1 августа, передает ТАСС. «Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!» – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп подтвердил сохранение тарифов на уровне 15% для Евросоюза, отвергнув возможность их снижения. Он также пригрозил Индии пошлинами в 25%.

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    30 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%
    Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    В ходе беседы с журналистами на борту самолета президент США отметил: «Они будут платить 25%». Трамп подчеркнул, что Индия долгое время взимала одни из самых высоких пошлин на продукцию Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Лидер США уточнил, что подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена. Он добавил, что Индия оставалась хорошим партнером, но по-прежнему взимать пошлины не сможет. «Теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», – подчеркнул президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение тарифных льгот на три месяца. Власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 11:16 • Новости дня
    WP: США решили уступить Китаю ради переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Администрация президента США Дональда Трампа решилась на несколько уступок КНР, чтобы избежать обострения перед будущей торговой сделкой, пишет Washington Post.

    США отложили визит министра обороны Тайваня Гу Лисюна, а также убедили главу тайваньской администрации Лай Циндэ не делать остановок в американских городах в рамках поездки в Латинскую Америку, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Источники издания сообщили, что Лай Циндэ планировал остановиться в Нью-Йорке и Далласе, но получил множество ограничений со стороны американской администрации.

    «Они не сказали однозначного нет, но выдвинули столько ограничений для остановок Лай Циндэ на территории США, что стало ясно: они не хотят этого», – пояснил собеседник.

    Кроме того, Пентагон направил в Белый дом предложение по военной помощи Тайваню, однако пока ответа не последовало. Критики решений администрации Трампа также выражают опасения, что смягчение ограничений на продажу полупроводников для искусственного интеллекта Китаю может ослабить позиции США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Китая провели переговоры в Стокгольме в конструктивном ключе. Глава американского Минфина Скотт Бессент подчеркнул обеспокоенность США по поводу закупок Китаем иранской нефти.

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    30 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Трамп заявил о переманивании Эпштейном девушек из его спа-клуба

    Трамп заявил, что Эпштейн переманивал девушек из его спа-клуба

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Трамп сообщил, что Джеффри Эпштейн нанимал молодых сотрудниц из его спа-салона Mar-a-Lago, среди которых оказалась Вирджиния Джуфре.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн переманивал молодых женщин, работавших в спа-салоне его клуба Mar-a-Lago, передает ТАСС.

    По словам Трампа, девушек забирали из салона, нанимали на работу к Эпштейну, и они исчезали. Он подтвердил, что среди них была Вирджиния Джуфре, также обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании.

    Как пишет Politico, в последнее время внимание общественности сосредоточено на отношениях между Трампом и Эпштейном. Представители Белого дома отмечают, что лидер США прекратил все связи с финансистом из-за его репутации.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура утверждала, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене, самой младшей из которых было 14 лет. В его окружение входили высокопоставленные чиновники и известные предприниматели. Уголовное преследование в отношении Эпштейна завершилось его самоубийством в тюрьме 10 августа 2019 года. Выяснилось, что у ФБР есть полная видеозапись ночи смерти Эпштейна.

    Президент Трамп и его команда в рамках предвыборной кампании 2024 года неоднократно обещали рассекретить материалы расследования по делу Эпштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пособницу Эпштейна Гислейн Максвелл допрашивали по делу Джеффри Эпштейна о связях с принцем Эндрю, Биллом Гейтсом и Биллом Клинтоном. Максвелл поставила условия для дачи показаний Конгрессу США. Также в материалах дела Эпштейна обнаружены имена Илона Маска и его брата.

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    30 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    Бессент: Трамп готовит Штаты к статусу «криптостолицы мира»

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Дональда Трампа готовит новый доклад по цифровым активам, чтобы ускорить превращение США в мировой центр криптовалютной индустрии.

    Американский президент Дональд Трамп планирует предпринять новый шаг для превращения Соединенных Штатов в лидера мировой криптовалютной отрасли, передает ТАСС.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в ближайшее время будет представлен новый доклад президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов. Бессент подчеркнул, что администрация Трампа продолжит реализацию предложений по развитию цифрового рынка, а Конгрессу предстоит принять необходимые законы для структурирования криптовалютной сферы.

    По словам Бессента, в стране уже создана интернет-платформа для платежей в стейблкоинах, которая делает расчеты быстрыми и удобными, а также способствует росту спроса на американские облигации. Министр отметил, что это позволит снизить расходы по обслуживанию госдолга и поддержит статус доллара как мировой резервной валюты.

    Бессент добавил, что после установления правил для стейблкоинов следующим этапом станет расширение возможностей цифровых активов за пределами платежной системы. Он подчеркнул, что технологии блокчейна могут изменить финансовый рынок, повысить эффективность услуг и создать новые рабочие места. Ранее министр отмечал, что США намерены сохранить доминирование доллара через развитие стейблкоинов.

    В марте Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва, размер которого может достичь 200 тыс. биткоинов, как ранее заявлял ответственный за криптовалютную политику Дэвид Сакс.

    Напомним, в середине июля стоимость биткоина достигла исторического максимума.

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    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 10:40 • Новости дня
    Трамп предупредил об угрозе цунами на Гавайях и Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После сильного землетрясения в Тихом океане была объявлена угроза цунами, жители Гавайев получили официальное предупреждение и рекомендации по эвакуации.

    Из-за крупного землетрясения в Тихом океане введены специальные меры безопасности, сообщил Трамп, передает ТАСС.

    В своем заявлении политик подчеркнул, что под угрозой также находится Япония.

    Власти штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться после землетрясения на Камчатке, сообщает РИА «Новости». Жителям рекомендовали покинуть пляжи и переместиться в более высокие районы либо оставаться на четвертом этаже зданий и выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на гавайских берегах наблюдались волны цунами выше одного метра после мощного землетрясения на Камчатке. Авиакомпания Hawaiian Airlines приостановила выполнение рейсов. Авиакомпания Alaska Airlines также отменила полеты.

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    30 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Опровергнутое досье о «русском следе» нашли в тайной комнате ФБР

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро, сообщает Fox News.

    Документы из опровергнутого досье о «русском следе» были найдены в тайной комнате ФБР, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные бумаги, которые находились в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Как отмечает телеканал Fox News, подобным образом в ФБР обычно хранят материалы с грифом «секретно» и выше, предназначенные для уничтожения. По сведениям телеканала, среди найденных документов оказались материалы разведсообщества США, в которых сообщалось, что ФБР должно было сыграть роль в распространении информации о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.

    Кроме того, Fox News сообщает, что найденные бумаги касались предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Сейчас ФБР совместно с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Минюстом и АНБ занимается рассекречиванием этих документов.

    Ранее директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард назвала действия администрации Барака Обамы, которая «сфальсифицировала» данные о «русском следе», госпереворотом и заговором против Трампа. Дональд

    Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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    30 июля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп призвал опубликовать опровергнутое досье о «русском следе»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать материалы, связанные с досье о «русском следе», чтобы раскрыть «мошенничество демократов на выборах 2016 года».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы, передает РИА «Новости».

    «Я хочу, чтобы все обнародовали, если это разумно», – сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов в Белом доме.

    Трамп подчеркнул, что публикация этих документов поможет выявить «мошенничество демократов», связанное с президентскими выборами 2016 года. По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

    Ранее директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа.

    Дональд Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Барака Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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