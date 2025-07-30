Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
В Эстонии не увидели угрозы сокращения войск США в Прибалтике
Министр обороны Эстонии Певкур заявил об отсутствии признаков сокращения войск США
В настоящее время отсутствуют какие-либо сигналы о возможном сокращении американских войск в Прибалтике, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в настоящее время отсутствуют признаки возможного сокращения американских войск в странах Балтии, передает ТАСС.
«Никаких сигналов сейчас нет», – заявил Певкур.
По словам главы Минобороны, на недавней встрече с министром обороны США Питом Хегсетом, представители Эстонии, Латвии и Литвы выразили мнение о необходимости сохранить американское военное присутствие на текущем уровне. Он отметил, что безопасность в столицах стран НАТО и ЕС напрямую связана с устойчивостью восточных рубежей альянса, поэтому американцам, британцам и французам важно оставаться в регионе.
В настоящее время сеть американских военных баз насчитывает 1 тыс. объектов по всему миру, а численность военнослужащих США за рубежом превышает 170 тыс. человек в более чем 80 странах. Крупнейшие контингенты находятся в Японии, Германии и Южной Корее.
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