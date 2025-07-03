Ограничения на прием самолетов сняли в Ижевске и Нижнекамске

Tекст: Ольга Иванова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Нижнекамска были сняты, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что оба аэропорта вернулись к штатной работе.

«В аэропортах Ижевск и Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – заявили в Росавиации.

Во время действия ограничений два пассажирских самолета были вынуждены уйти на запасные аэродромы: один следовал в Ижевск, другой – в Нижнекамск.

Запрет на работу аэропортов был временной мерой, введенной для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг временные ограничения введены в аэропортах Саратова, Тамбова, Самары, Ульяновска, Казани, Ижевска, Нижнекамска.