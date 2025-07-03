Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием рейсов
В аэропорту Ижевска приостановили прием и выпуск самолетов ради обеспечения безопасности движения.
Ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Ижевска, передает ТАСС. Об этом сообщили в Росавиации 3 июля.
В ведомстве подчеркнули, что решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». О сроках снятия ограничений и причинах их введения пока не сообщается. Информации о возможных отклонениях в расписании рейсов и мерах по обслуживанию пассажиров также не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Курумоч в Самаре также установили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.