Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.12 комментариев
Золотовалютные резервы России достигли нового исторического рекорда в июне
Объем золотовалютных резервов России увеличился за неделю на 0,5 млрд долларов и установил новый абсолютный рекорд по состоянию на 27 июня.
Золотовалютные резервы России выросли за неделю на 0,1% и достигли 687,7 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». В сообщении Банка России уточняется: «Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 млрд долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки».
На 20 июня объем резервов составлял 687,2 млрд долларов. Предыдущий рекордный уровень был зафиксирован 9 мая 2025 года – 687,3 млрд долларов. За 2024 год резервы выросли на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.
Золотовалютные резервы России включают высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и иностранная валюта.
Ранее президент России Владимир Путин назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.