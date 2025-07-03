Золотовалютные резервы России достигли нового исторического рекорда в июне

Tекст: Елизавета Шишкова

Золотовалютные резервы России выросли за неделю на 0,1% и достигли 687,7 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». В сообщении Банка России уточняется: «Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 млрд долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки».

На 20 июня объем резервов составлял 687,2 млрд долларов. Предыдущий рекордный уровень был зафиксирован 9 мая 2025 года – 687,3 млрд долларов. За 2024 год резервы выросли на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

Золотовалютные резервы России включают высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и иностранная валюта.

Ранее президент России Владимир Путин назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.