Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
Температура воздуха в Петербурге достигла максимума с начала лета
В Северной столице впервые с начала лета зафиксировали пики температуры выше 24 градусов, прогрев воздуха продолжается.
Температура воздуха в Петербурге к 14 часам достигла отметки 24,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Это стало самым высоким показателем с начала календарного лета. Ранее максимальная температура лета фиксировалась 5 июня и составляла 23,5 градуса.
Рост температуры, по данным специалистов, еще продолжается. При этом весной, 19 апреля, была зафиксирована более высокая температура – 26,7 градуса.
После ухода дождливого циклона и прояснения неба со 2 июля в городе установилась солнечная погода, что способствовало резкому потеплению.
В Москве минувшая ночь также выдалась достаточно теплой: температура в разных районах варьировалась от 13,5 до 15,3 градуса. За ночь на ВДНХ выпало 2 мм осадков.
Сегодня в столичном регионе ожидается влияние гребня антициклона, который принесет потепление до 23–25 градусов и снизит вероятность осадков, передают «Метеоновости».
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, климатолог ранее объяснил холодное начало лета в России. А в Москве была зафиксирована аномально низкая температура 30 июня, что установило новый исторический рекорд по данным метеостанции ВДНХ.