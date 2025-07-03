Температура воздуха в Петербурге достигла максимума с начала лета

Tекст: Евгения Караваева

Температура воздуха в Петербурге к 14 часам достигла отметки 24,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Это стало самым высоким показателем с начала календарного лета. Ранее максимальная температура лета фиксировалась 5 июня и составляла 23,5 градуса.

Рост температуры, по данным специалистов, еще продолжается. При этом весной, 19 апреля, была зафиксирована более высокая температура – 26,7 градуса.

После ухода дождливого циклона и прояснения неба со 2 июля в городе установилась солнечная погода, что способствовало резкому потеплению.

В Москве минувшая ночь также выдалась достаточно теплой: температура в разных районах варьировалась от 13,5 до 15,3 градуса. За ночь на ВДНХ выпало 2 мм осадков.

Сегодня в столичном регионе ожидается влияние гребня антициклона, который принесет потепление до 23–25 градусов и снизит вероятность осадков, передают «Метеоновости».

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, климатолог ранее объяснил холодное начало лета в России. А в Москве была зафиксирована аномально низкая температура 30 июня, что установило новый исторический рекорд по данным метеостанции ВДНХ.