Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Маск поддержал публикацию неотредактированных материалов по делу Эпштейна
Бизнесмен Илон Маск публично выразил согласие с идеей опубликовать неотредактированные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Илон Маск поддержал предложение о публикации неотредактированных материалов по делу Джеффри Эпштейна.
В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) под постом с призывом раскрыть подробности дела Маск написал короткий ответ: «Да».
Пользователь инициировал обсуждение, заявив о необходимости максимальной прозрачности расследования и публикации всех материалов без редактирования. Маск своим комментарием поддержал эту инициативу, не предоставив дополнительных разъяснений или деталей.
Ранее Маск выложил в соцсетях архивный репортаж MSNBC за 1992 год о вечеринках в Мар-а-Лаго с участием нынешнего президента США Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.
Позже Маск удалил свой пост, где обсуждал, почему списки миллиардера Эпштейна до сих пор не обнародованы.