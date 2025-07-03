Норвегия впервые представила стратегию по ядерной безопасности страны

Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву

Политолог Скачко: У телефонного разговора Зеленского и Алиева была пиар-задача

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, которое модерируется Лондоном. В эту же работу включены, например, Прибалтика и Финляндия», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Спикер напомнил, что Азербайджан и Украина поддерживали близкие отношения еще до СВО. «Судя по всему, Зеленский и Алиев планируют углубление сотрудничества в военной и энергетической сферах», – спрогнозировал аналитик.

«Кроме того, обе страны являются членами ГУАМ – Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят также Грузия и Молдавия. Это очевидно антироссийский союз, из повестки которого выпадает пока только Тбилиси. Возможно, при содействии Запада планируется активизировать работу и этого объединения», – допустил он.

«Конечно, у телефонного разговора Зеленского и Алиева есть и пиар-задачи: Киев таким образом показывает Западу свою якобы состоятельность на международной арене и готовность подписываться под всеми антироссийскими инициативами», – резюмировал собеседник.

Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает» республике.

«У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – подчеркнул Зеленский. Также он обсудил с азербайджанским лидером двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

Баку пошел на обострение отношений с Москвой: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, а в офисе «Sputnik Азербайджан» были проведены обыски. Кроме того, суд в Баку арестовали восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.

Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства, приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Он также указал: Украина будет делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на «продолжение эмоциональных действий» в ситуации с Россией.

Сенатор Андрей Клишас подчеркнул: «диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила». «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – написал он в своем Telegram-канале.