Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.0 комментариев
Норвегия впервые представила стратегию по ядерной безопасности страны
Власти Норвегии объявили о принятии первой национальной стратегии, направленной на защиту здоровья граждан и окружающей среды от радиационных угроз.
Правительство Норвегии представило первую в истории страны национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности, передает РИА «Новости».
Главная цель документа – охрана здоровья населения и защита окружающей среды. Министр здравоохранения Ян Кристиан Вестре отметил, что новая стратегия призвана укрепить готовность в сфере здравоохранения и повысить общую безопасность страны.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что на фоне роста глобальной напряженности вопросы радиационной и ядерной безопасности становятся особенно актуальными. Стратегия была подготовлена после инспекции Международного агентства по атомной энергии, которая прошла в стране в 2019 году.
Согласно пресс-релизу правительства, стратегия включает десять целей, таких как минимизация риска инцидентов, связанных с радиацией и ядерной энергией, а также разработку правил реагирования на угрозы от неподконтрольных источников излучения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские эксперты назвали удар по российским стратегическим бомбардировщикам силами с Украины существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.