Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.0 комментариев
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, отметив важность праздника, который связывают с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Путин заявил, что народы России и Белоруссии внесли решающий вклад в Победу над нацизмом, сражаясь плечом к плечу. Президент добавил, что сегодня, несмотря на внешние угрозы, узы братской дружбы и взаимовыручки между странами остаются прочными, передает БелТА.
Глава государства выразил уверенность, что, действуя совместно, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и укрепить двусторонние отношения, что будет способствовать стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Путин также пожелал Лукашенко здоровья, успехов, а жителям Белоруссии – счастья и благополучия.
Поздравления Лукашенко по случаю праздника также направили лидеры Китая, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Турции и других стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что нынешняя ситуация в мире отличается особой неопределенностью и требует готовности к переменам.