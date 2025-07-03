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Земля 3 июля пройдет самую удаленную от Солнца точку
В Московском планетарии рассказали о прохождении Землей афелия 3 июля
В четверг Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку, афелий, и будет находиться на максимальном расстоянии от светила, что будет сопровождаться уменьшением видимого диаметра светила примерно на 3%, рассказали в Московском планетарии.
«3 июля Земля окажется на самом дальнем в году расстоянии от Солнца – оно превысит 152 млн. км. Расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года, так как ее орбита имеет слегка овальную форму и проходит по траектории, называемой эллипсом», – рассказали в планетарии ТАСС.
Там уточнили, что ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом. Приближение и отдаление Земли относительно звезды не связано с изменением погоды, смена сезонов обусловлена наклоном оси вращения планеты к плоскости ее орбиты.
В четверг, 3 июля, видимый диаметр Солнца будет на 3% меньше, чем 4 января, когда Земля находилась ближе к звезде, чем за весь год, на расстоянии более 147 млн. км.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астрономы объяснили, что термин «клубничная Луна» связан не с реальным изменением цвета спутника Земли, а с традицией, пришедшей из англоязычных стран и отражающей сезон сбора клубники.