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Трунов сообщил о возможной выдаче Турцией фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Адвокат Трунов сообщил о возможной выдаче Турцией фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Турецкие правоохранительные органы могут выдать России всех обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил адвокат Игорь Трунов.
Правоохранительные органы Турции могут передать России всех скрывающихся на ее территории фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибли 149 человек, передает ТАСС.
Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших. По его словам, одним из разыскиваемых является брат исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова, которого Россия внесла в перечень террористов.
Все фигуранты дела покинули Россию еще до нападения на «Крокус» и скрылись в Турции. Трунов уточнил, что органов страны могут выдать России и других обвиняемых, в том числе Умеджона Солиева, который, по данным следствия, отвечал за вооружение участников теракта и также внесен в перечень террористов. Солиев обвиняется в Таджикистане еще и в разбое.
Ранее сообщалось, что сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» исполнителям перечислили 135 тыс. рублей на организацию побега с территории России. Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» действовали в интересах Украины.
Четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» признаны вменяемыми по результатам психиатрической экспертизы.