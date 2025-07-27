Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Исполнителям теракта в «Крокусе» выдали 135 тыс. рублей для побега из России
Сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» исполнителям были перечислены 135 тыс. рублей на организацию побега с территории России. Об этом говорится в материалах дела.
В материалах дела говорится: «Неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения террористического акта, со счета <...> Юсуфзоды Я.Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. <...> в сумме не менее 135 тыс. рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д.Б., Файзову М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С.М. покинуть территорию России», передает РИА «Новости».
Обвиняемые на допросах заявили, что после совершения преступления они ожидали получить в Киеве по одному миллиону рублей каждому. Кроме того, по их словам, в Брянской области их должна была встретить группа лиц, чтобы помочь пересечь границу с Украиной.
Ранее сообщалось, что для подготовки нападения в «Крокус сити холле» автоматы и патроны были доставлены из Дагестана с помощью тщательно оборудованного тайника в машине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» купили телефоны и ножи перед атакой. Трое участников теракта приняли наркотик с мефедроном для уменьшения страха перед совершением нападения.
Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» действовали в интересах Украины.