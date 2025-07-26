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Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана
Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие из Дагестана через тайник в автомобиле
Для подготовки нападения в «Крокус сити холле» автоматы и патроны были доставлены из Дагестана с помощью тщательно оборудованного тайника в машине.
Сообщники организаторов нападения на концертный зал «Крокус сити холл» доставили оружие исполнителям теракта из Дагестана, тщательно скрыв его в специально оборудованном тайнике автомобиля Mitsubishi, передает РИА «Новости».
В материалах дела говорится: «С целью соблюдения мер конспирации при перевозке оружия... Солиев У.А. дал указание Исмоилову З.А. и Гадоеву Ш.Н. оборудовать в приобретенном для транспортировки оружия автомобиле Mitsubishi тайник».
После этого Гадоев направился на автомобиле в Москву, где в лесном массиве в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе встретился с другими участниками группы. Исполнителям теракта, Шамсидин Фаридуни и Далерджону Мирзоеву, было передано три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1381 патрона. Затем все это оружие и боеприпасы перевезли на автомобиле Renault в квартиру в поселке Путилково Красногорска.
Нападение на «Крокус сити холл» произошло 22 марта 2024 года. Злоумышленники открыли огонь по зрителям и подожгли зал, что привело к гибели 147 человек, ранениям у 336, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб от теракта оценен в 5,7 млрд рублей.
Уголовное дело в отношении фигурантов направлено на рассмотрение по существу во 2-й западный окружной военный суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» купили телефоны и ножи перед атакой.
Трое участников теракта приняли наркотик с мефедроном для уменьшения страха перед совершением нападения.
Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» действовали в интересах Украины.