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Сальдо сообщил о преднамеренном ударе ВСУ по машине в Новой Маячки
Вооруженные силы Украины нанесли преднамеренный удар по гражданскому микроавтобусу на рынке в поселке Новая Маячка в Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши военные перехватили видео, снятое украинским дроном в момент атаки по микроавтобусу на рынке в Новой Маячке. На кадрах четко видно – это не ошибка и не случайность. Это террористическая атака, спланированная и реализованная сознательно», – заявил Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что съемка доказывает осознанность действий Вооруженных сил Украины и опровергает версию о случайности удара. Губернатор добавил, что подобные действия представляют угрозу для жизни мирных жителей региона.
Ранее Сальдо сообщил, что в Новой Маячке утром дрон-камикадзе атаковал гражданский микроавтобус, находившийся на рынке. По его словам, в результате погиб один человек, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.
В четверг губернатор Херсонской области сообщил, что после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке украинского беспилотника на частный автобус в Голопристанском округе Херсонской области погибли три мирных жителя.