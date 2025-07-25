Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
В Череповце задержали продавшего данные россиян украинцам мужчину
Полиция задержала руководителя кол-центра за продажу данных 27 тыс. россиян украинцам
В Череповце задержан руководитель кол-центра, продавший украинским мошенникам сведения о более чем 27 тыс. россиян за криптовалюту, используя доступ к корпоративной сети.
В Череповце задержан мужчина, передавший украинским телефонным мошенникам данные более 27 тыс. россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, злоумышленник использовал доступ к компьютерным сетям организации, чтобы копировать сведения об обращениях граждан на горячие линии и продавать их за криптовалюту. Волк отметила: «По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тыс. граждан Российской Федерации».
Задержанный оказался руководителем кол-центра, обслуживавшего различные организации, включая многофункциональные центры, медицинские учреждения и коммунальные службы. В его подчинении находилось около 200 сотрудников, ежедневно обрабатывавших тысячи звонков. Мужчина на закрытых интернет-ресурсах нашел покупателей из Украины и предложил им воспользоваться схемой хищения денег граждан, основанной на предоставлении информации о времени и сути обращений россиян.
С помощью этих данных мошенники могли легко войти в доверие к гражданам и убедить их сообщить коды восстановления доступа к порталу «Госуслуги». Оперативники МВД, ФСБ и местных правоохранительных органов задержали подозреваемого в Череповце, провели обыски по местам его жительства и работы, изъяли технику и электронные носители.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а МВД совместно с Следственным департаментом предпринимает меры по устранению выявленных угроз разглашения персональных данных.
Ранее ФСБ задержала пособников украинских мошенников в двух регионах России.
В Петербурге задержали братьев-близнецов, которые помогали мошенникам с Украины. В Петербурге также ликвидировали технический центр зарубежных телефонных мошенников.