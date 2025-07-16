ФСБ задержала пособников украинских мошенников в двух регионах России

ФСБ сообщила о задержании шести операторов SIM-боксов для украинских кол-центров

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Ярославской и Свердловской областях шестерых человек, которые помогали украинским мошенническим кол-центрам совершать телефонные атаки на граждан России, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ подтвердили, что подозреваемые организовали прохождение звонков через специальные устройства – GSM-шлюзы или SIM-боксы.

В спецслужбе подчеркнули: «ФСБ во взаимодействии с МВД на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских кол-центров с помощью GSM-шлюзов или так называемых SIM-боксов».

По данным ФСБ, деятельность кол-центров координировалась украинскими спецслужбами. Деньги, полученные в результате обмана россиян, направлялись на финансирование Вооружtнных сил Украины. Сейчас по данному факту проводятся необходимые следственные действия.

Ранее ФСБ задержала в Дагестане пятерых пособников украинских мошеннических кол-центров.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.