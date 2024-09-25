Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
ФСБ задержала пособников украинских кол-центров в Дагестане
ФСБ задержала в Дагестане пятерых пособников украинских мошеннических кол-центров
В Дагестане задержаны пять человек, причастных к организации мошеннической схемы по хищению более 100 млн рублей у граждан России в интересах украинских кол-центров.
В Дагестане задержаны пятеро пособников, связанных с украинскими мошенническими кол-центрами, сообщает ТАСС. Преступники причастны к хищениям у россиян свыше 100 млн рублей. Операция по задержанию была проведена совместными усилиями ФСБ и МВД России.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные представляли собой организованную группу, которая создала и реализовала мошенническую схему. Эта схема позволяла похищать денежные средства граждан России в интересах украинских кол-центров. На данный момент установлено, что ущерб может превышать 100 млн рублей, и сумма может увеличиться, поскольку продолжается поступление новых сведений.
Действия задержанных направлены на кражу денежных средств и подрыв финансовой безопасности граждан России. Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над выявлением всех участников и обстоятельств преступной схемы. Раскрытие этого дела является важным шагом в противодействии международным мошенническим сетям, действующим на территории России.
Напомним, сотрудники МВД совместно с ФСБ ликвидировали крупную сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для организации масштабных мошеннических схем с подменой номеров.
Ранее журналисты под видом соискателей внедрились в один из киевских кол-центров, где мошенники выманивают деньги у россиян, используя новую схему под названием «Ректорат» и запугивая людей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, директорами организаций или знакомыми.