Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
Раскрыта схема обмана россиян украинскими кол-центрами
Российский журналист изнутри изучил работу мошенников в украинском кол-центре
Журналисты RT под видом соискателей внедрились в один из киевских кол-центров, где мошенники выманивают деньги у россиян. Используя «новую схему» под названием «Ректорат», они запугивают людей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, директорами организаций или знакомыми.
Мошенники ищут информацию о потенциальных жертвах в открытых базах данных, соцсетях и мессенджерах. Используя фейковые аккаунты или взломанные страницы, мошенники вступают в контакт с жертвой, представляясь знакомым человеком. Жертве сообщают о «проверках», «финансировании ВСУ» или других угрозах, чтобы посеять страх и панику, передает RT.
Затем мошенники предлагают «уладить» проблемы за деньги, переведя их на «безопасный счет». Жертва, будучи в стрессе, переводит деньги, после чего мошенники исчезают.
Корреспондент выяснил, что порядка 100 тыс. рублей в месяц обещают платить профессиональным мошенникам в украинских кол-центрах. Связавшаяся с журналистом девушка рассказала, что от каждого «удачного звонка» можно забрать 15% от украденной суммы плюсом к зарплате. Работодатель подчеркнул, что обманывать россиян и выманивать у них деньги – «абсолютно безопасно» и не повлечет никакого наказания со стороны правоохранительных органов.
Основная цель – завладеть средствами россиян. Мошенники также могут предлагать работу в кол-центре, в том числе программистам для создания ботов для обмана людей. В некоторых случаях мошенники, завладев деньгами, шантажируют жертву, требуя совершения преступления.
Ранее антитеррористическая комиссия Севастополя предупредила о распространении украинскими спецслужбами мошеннических писем, якобы отправленных от имени ФСБ.