Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
ФСБ предупредила жителей Севастополя о мошеннических схемах СБУ
Антитеррористическая комиссия Севастополя предупредила о распространении украинскими спецслужбами мошеннических писем, якобы отправленных от имени ФСБ.
Известно, что злоумышленники рассылают фейковые сообщения о внеплановых проверках, чтобы завладеть личными данными и денежными средствами граждан, передает РИА «Новости».
В антитеррористической комиссии Севастополя отметили, что мошенники звонят получателям писем и, завладев их данными, включая доступ к электронным сервисам и банковским счетам, принуждают их к совершению преступлений террористического характера, обещая вернуть похищенное.
Ранее ФСБ пресекла попытку контрабанды военной техники в Коми.