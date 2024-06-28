ФСБ пресекла попытку контрабанды военной техники в Коми

ФСБ задержала жителя Коми, пытавшего ввезти военную технику под видом бытовой

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомства, 57-летний житель Сосногорска пытался вывезти из страны оборудование, предназначенное для поиска, обнаружения, сопровождения и измерения координат движущихся наземных целей. Отмечается, что злоумышленник замаскировал технику под бытовой прибор, однако его планы были раскрыты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает РИА «Новости».

В УФСБ уточнили, что использование такой техники недружественными государствами может нанести ущерб безопасности России, в том числе и в ходе проведения спецоперации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Попытка контрабанды»). Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.

В сообщении говорится, что в настоящее время ведется следствие, направленное на выявление возможных соучастников преступления и других эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские пограничники пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 млн рублей, а также культурных ценностей на сумму около 100 млн рублей.