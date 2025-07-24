ЕС приблизился к компромиссу с США по таможенным пошлинам

Еврокомиссия сообщила о сближении позиций с США по пошлинам

Tекст: Денис Тельманов

Евросоюз и США значительно приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

Европейская сторона утверждает, что предпринимает все возможное ради интересов граждан и компаний ЕС. «Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС», – заявил представитель Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал введение 30% пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа, отметив, что уже существующие секторальные пошлины сохранятся. В письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен американский лидер предупредил: если ЕС повысит свои пошлины на американские товары, США увеличат свои пошлины на сумму, равную новому повышению Европе.

Ранее страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном, что также было предложено Еврокомиссией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза согласовали пакет ответных пошлин, который может затронуть американскую продукцию на сумму свыше 109 млрд долларов уже в августе. Евросоюз подготовил план введения ответных пошлин в размере 30% на американские товары на сумму около 100 млрд евро.