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Генсек правящей партии Грузии высказался за высылку из страны посла ЕС
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе высказался за высылку из страны постпреда ЕС Павла Херчинского за его регулярные вмешательства во внутренние дела, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«То, что мы слышим от постпреда Евросоюза, это беда. Ничего личного, он нормальный человек, но использует статус посла ЕС и вредит. Выполняет задания», – сказал градоначальник.
«Еслы бы это зависело только от меня, я бы выслал его из страны, потому что он должен, в первую очередь, уважать грузинское государство», - заявил Генсек правящей партии.
При этом Каха Каладзе подчеркнул, что вопрос объявления постпреда ЕС «персоной нон грата» не рассматривается и является его личным мнением.
Власти Грузии обвиняют Херчинского в поддержке радикальной оппозиции и в регулярной несправедливой критике правительства «Грузинской мечты».
Каха Каладзе отметил, что все претензии ЕС к грузинским властям «являются угрозами и шантажом, основанными на инсинуациях и лжи».
«В реальности их Грузия и народ Грузии интересуют только для проведения собственных интересов, как это было сделано на Украине», – сказал мэр столицы Грузии.
«Ни один посол не имеет никакого права вмешиваться во внутриполитические дела Грузии и способствовать противостоянию в обществе. В том числе посол ЕС должен воздержаться от заявлений, полных лжи и стимулирующих экстремизм и зло в стране», – заявил Каха Каладзе.
Ранее посла Евросоюза в Грузии обвинили в поддержке «проевропейского насилия». В «Грузинской мечте» призвали послов ЕС, Германии и Британии уйти в отставку.