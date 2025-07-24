Генсек правящей партии Грузии высказался за высылку из страны посла ЕС

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«То, что мы слышим от постпреда Евросоюза, это беда. Ничего личного, он нормальный человек, но использует статус посла ЕС и вредит. Выполняет задания», – сказал градоначальник.

«Еслы бы это зависело только от меня, я бы выслал его из страны, потому что он должен, в первую очередь, уважать грузинское государство», - заявил Генсек правящей партии.

При этом Каха Каладзе подчеркнул, что вопрос объявления постпреда ЕС «персоной нон грата» не рассматривается и является его личным мнением.

Власти Грузии обвиняют Херчинского в поддержке радикальной оппозиции и в регулярной несправедливой критике правительства «Грузинской мечты».

Каха Каладзе отметил, что все претензии ЕС к грузинским властям «являются угрозами и шантажом, основанными на инсинуациях и лжи».

«В реальности их Грузия и народ Грузии интересуют только для проведения собственных интересов, как это было сделано на Украине», – сказал мэр столицы Грузии.

«Ни один посол не имеет никакого права вмешиваться во внутриполитические дела Грузии и способствовать противостоянию в обществе. В том числе посол ЕС должен воздержаться от заявлений, полных лжи и стимулирующих экстремизм и зло в стране», – заявил Каха Каладзе.

Ранее посла Евросоюза в Грузии обвинили в поддержке «проевропейского насилия». В «Грузинской мечте» призвали послов ЕС, Германии и Британии уйти в отставку.