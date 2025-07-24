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Ртутный градусник воткнулся в подмышку девочки при аварии в Артеме
В результате аварии в городе Артем в Приморском крае отломившийся наконечник ртутного градусника оказался под кожей восьмилетней девочки, сообщают Telegram-каналы.
Родители решили измерить температуру дочери прямо на ходу в автомобиле, во время столкновения ртутный градусник сломался, и наконечник вошел подмышку восьмилетней девочки, пишет Telegram-канал 112.
Травматологи больницы после консультации с коллегами из Владивостока провели операцию по удалению фрагмента прибора. Врачи уточнили, что ртути в организме ребенка оказалось слишком мало, чтобы нанести вред здоровью.
Девочке также сделали рентген, чтобы убедиться, что все осколки извлечены, и после короткого наблюдения выписали пациентку домой.
Родителям напомнили о недопустимости медицинских процедур во время движения и посоветовали впредь измерять температуру только в статичном положении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области двухлетний мальчик, оставшийся без присмотра, дошел до железной дороги и получил травмы от проходящего поезда.