Ртутный градусник воткнулся в подмышку девочки при аварии в Артеме

Tекст: Алексей Дегтярев

Родители решили измерить температуру дочери прямо на ходу в автомобиле, во время столкновения ртутный градусник сломался, и наконечник вошел подмышку восьмилетней девочки, пишет Telegram-канал 112.

Травматологи больницы после консультации с коллегами из Владивостока провели операцию по удалению фрагмента прибора. Врачи уточнили, что ртути в организме ребенка оказалось слишком мало, чтобы нанести вред здоровью.

Девочке также сделали рентген, чтобы убедиться, что все осколки извлечены, и после короткого наблюдения выписали пациентку домой.

Родителям напомнили о недопустимости медицинских процедур во время движения и посоветовали впредь измерять температуру только в статичном положении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области двухлетний мальчик, оставшийся без присмотра, дошел до железной дороги и получил травмы от проходящего поезда.