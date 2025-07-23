Макфол призвал россиян-эмигрантов отказаться от гражданства России

Бывший посол США назвал неприемлемым двойное гражданство для уехавших россиян

Tекст: Денис Тельманов

В интервью журналисту Юрию Дудю*, передает Газета.Ru, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что россиянам, покинувшим страну, следует отказаться от российского гражданства. По словам Макфола: «Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства».

Макфол подчеркнул, что вариант сохранения двойного гражданства для уехавших из России считает неприемлемым. Экс-дипломат объяснил свою позицию желанием оградить россиян от санкционных рисков на Западе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовала деятельность Макфола на дипломатическом посту как «терминатор американской дипломатии». Она напомнила, что в 2014 году, после заявления Макфола об уходе, ведомство опубликовало в Twitter пост «Прощайте, Михаил».

В интервью Макфол также раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвав его «воинственным человеком», с которым, по мнению бывшего посла, сложно работать. Он добавил, что Лавров обращался к нему просто по имени, хотя по протоколу полагалось использовать обращение «господин посол».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола стать миротворцем и отметил его способность предлагать реалистичные решения.

Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала заявление Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином. Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство страны в НАТО.