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    Зеленский настроил против себя прозападных украинцев
    Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода
    Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО
    Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка
    Кремль назвал основной вопрос переговоров с Украиной в Стамбуле
    Власти Украины призвали жителей Краматорска срочно эвакуироваться
    Путин расширил избирательные права для граждан Белоруссии в России
    СМИ узнали о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США
    В РПЦ поблагодарили Верховный суд за запрет сатанизма
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    10 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    6 комментариев
    23 июля 2025, 19:38 • Новости дня

    Макфол призвал россиян-эмигрантов отказаться от гражданства России

    Бывший посол США назвал неприемлемым двойное гражданство для уехавших россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший американский посол Майкл Макфол рекомендовал эмигрантам из России отказываться от гражданства, чтобы избежать западных санкций.

    В интервью журналисту Юрию Дудю*, передает Газета.Ru, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что россиянам, покинувшим страну, следует отказаться от российского гражданства. По словам Макфола: «Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства».

    Макфол подчеркнул, что вариант сохранения двойного гражданства для уехавших из России считает неприемлемым. Экс-дипломат объяснил свою позицию желанием оградить россиян от санкционных рисков на Западе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовала деятельность Макфола на дипломатическом посту как «терминатор американской дипломатии». Она напомнила, что в 2014 году, после заявления Макфола об уходе, ведомство опубликовало в Twitter пост «Прощайте, Михаил».

    В интервью Макфол также раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвав его «воинственным человеком», с которым, по мнению бывшего посла, сложно работать. Он добавил, что Лавров обращался к нему просто по имени, хотя по протоколу полагалось использовать обращение «господин посол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола стать миротворцем и отметил его способность предлагать реалистичные решения.

    Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала заявление Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином. Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство страны в НАТО.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    23 июля 2025, 10:03 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области была ликвидирована группа боевиков РДК («Русский добровольческий корпус», запрещенная в России террористическая организация), в составе которой находился предатель Михаил Павлов с позывным «Перс».

    Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».

    Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.

    Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.

    Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.

    Комментарии (7)
    23 июля 2025, 11:17 • Новости дня
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что новые поставки дальнобойных ракет и разрешение США использовать их по российской территории помогут перенести «войну» на территорию России, сообщает The Washington Post.

    Генерал Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в увеличении поставок систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, передает The Washington Post.

    По его словам, современные средства ПВО и ракеты позволят сдержать российские удары по городам и инфраструктуре. Сырский подчеркнул, что поставки американских ATACMS и немецких Taurus без ограничений на их применение дадут возможность бить по военным объектам России и замедлить производство ракет и дронов.

    «Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», – заявил Сырский.

    Он выразил надежду, что благодаря позиции Трампа процесс поставок будет проще и быстрее по сравнению с периодом администрации Байдена. Также он отметил нехватку 155-мм снарядов и бронетехники, необходимых для фронта.

    Ранее Трамп одобрил план, по которому страны Европы смогут закупать американское вооружение для передачи Украине. Это решение стало поворотным моментом, поскольку администрация Байдена ранее запрещала удары по территории России из опасений эскалации. Президент США также угрожал России ужесточением санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в течение 50 дней.

    Сырский напомнил, что возможность применять дальнобойные ракеты по военным целям на территории России якобы позволила изменить ситуацию в Харьковской области весной прошлого года. Он также рассказал о «рейде ВСУ» в Курскую область России, который, по его словам, стал важным «фактором сдерживания» дальнейшего наступления российских войск. В результате этой операции, как заявил Сырский, якобы были выведены из строя не менее 80 тыс. российских военных, а потери ВСУ были меньше.

    Сейчас Украина продолжает испытывать нехватку ресурсов и людей для сдерживания наступления России. Сырский отметил, что новая программа мобилизации молодежи работает слабо, а мотивация потенциальных новобранцев зависит в первую очередь от предлагаемых выплат.

    Ранее Сырский выступил с требованием вернуть утраченные позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России для разрушения логистики Вооруженных сил России.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    СМИ узнали о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США
    СМИ узнали о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Испании заявили о существовании меморандума о взаимопонимании между Арменией, Азербайджаном и США по созданию Зангезурского коридора, который назван «мостом Трампа».

    Как пишет испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники, документ был одобрен всеми тремя сторонами, передает РИА «Новости». «Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа», – говорится в материале.

    Издание ссылается на неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, которые имеют связи в правительстве Армении. В документе якобы говорится о строительстве транспортного коридора длиной 42 километра через Сюникскую область с сохранением суверенитета Армении над регионом.

    Отмечается, что эксплуатация транспортного маршрута будет передана частной американской компании, получившей необходимую лицензию.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора.

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    22 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о развале фронта ВСУ на всех направлениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фронт ВСУ терпит одновременный развал на всех участках и исправить ситуацию быстро нельзя, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online она отметила, что поддерживает связь с военнослужащими, и фронт, по их словам, «сыпется» одновременно на всех участках, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно», – сказала Скороход.

    По ее мнению, быстро изменить ситуацию невозможно. Кроме того, она выразила сомнение, что Украину спасет «чудо» или внезапное увеличение поддержки со стороны западных союзников.

    Ранее сообщалось, что на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    Стало известно, что Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

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    22 июля 2025, 21:39 • Новости дня
    Умер рок-музыкант Оззи Осборн
    Умер рок-музыкант Оззи Осборн
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Знаменитый британский музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн ушел из жизни на 77-м году жизни, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, певец скончался через несколько недель после того, как воссоединился с коллегами по группе Black Sabbath и провел масштабный прощальный концерт для поклонников, передает РИА «Новости».

    Телеканал сообщает, что у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы появились и другие серьезные проблемы со здоровьем. Его супруга Шэрон в феврале отмечала, что музыкант больше не может ходить из-за прогрессирующего заболевания, однако его голос оставался неизменным.

    Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году и стала одной из самых известных команд в истории хард-рока, продав свыше 75 млн альбомов по всему миру. Коллектив, имеющий три американские премии «Грэмми», был в 2006 году включен в Зал славы рок-н-ролла.

    Напомним, британский рок-музыкант Оззи Осборн в начале июля вместе с классическим составом Black Sabbath дал прощальный концерт в Бирмингеме.

    В июне умер один из основателей группы The Beach Boys Брайан Уилсон.

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    23 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Толпа подростков разгромила кладбище в Челябинской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа Челябинской области несовершеннолетние разбили десятки памятников на кладбище.

    Часть памятников и столиков на кладбище оказались полностью разрушены, жители опасаются безнаказанности вандалов и обратились к губернатору региона Алексею Текслеру, пишет 74.ru.

    Местные жители опубликовали видео с разбитыми памятниками и вырванными столами. Они опасаются, что виновные могут уйти от ответственности. В комментариях к публикациям люди призвали губернатора вмешаться и проследить за наказанием причастных.

    «Все памятники лежат разбитые в пух и прах. Что не сломали, то развернули. Столы выломали. Мы когда узнали, это что-то было неповторимое в жизни нашей», – заявила одна из местных жительниц.

    По информации источника издания, разрушения устроила группа подростков в возрасте до 14 лет. В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что личности причастных к порче памятников уже установлены, проводится проверка.

    В августе 2024 года в Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил на кладбище. Фотографии с крестами несовершеннолетние опубликовали в соцсетях.

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    23 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.

    Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.

    Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».

    Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.

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    23 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота

    Обама отверг обвинения Трампа в попытке переворота и назвал их абсурдными

    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота
    @ Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Барак Обама публично отверг обвинения Дональда Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года, назвав их попыткой отвлечь внимание.

    Барак Обама впервые публично ответил на призывы Дональда Трампа привлечь его к уголовной ответственности, категорически отвергнув обвинения бывшего президента в попытке организовать «переворот» после выборов 2016 года, передает The Guardian.

    Офис Обамы опубликовал жесткое опровержение: «Из уважения к институту президентства наша команда обычно не реагирует на постоянный поток дезинформации из этого Белого дома. Но эти утверждения настолько возмутительны, что требуют ответа. Эти абсурдные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание».

    В заявлении также опровергаются выводы 11-страничного доклада главы национальной разведки Тулси Габбард, в котором она рекомендовала передать в минюст якобы доказательства «изменнического заговора» со стороны окружения Обамы. Представители Обамы подчеркнули, что «ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает общепринятый вывод: Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года, но не смогла изменить результаты голосования». Этот вывод был подтвержден докладом двухпартийного комитета сената по разведке в 2020 году под руководством Марко Рубио.

    Ответ Обамы последовал за серией заявлений Трампа на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Трамп напрямую обвинил Обаму в «предательстве» и утверждал, что у Габбард якобы есть «тысячи дополнительных документов» в подтверждение заговора. Он настаивал, что «лидером шайки был президент Обама» и называл происходящее «неоспоримым доказательством попытки переворота», отмечает издание.

    Впрочем, доклад Габбард, по оценке бывшего аналитика ЦРУ Фултона Армстронга, содержит «заранее заданные выводы», смешивает и искажает различные вопросы и пытается дискредитировать оценку разведсообщества 2017 года о вмешательстве России в выборы. Армстронг назвал документ Габбард «поверхностным и манипулятивным», а обвинения в адрес «глубинного государства» – дилетантскими и подрывающими доверие к самому докладу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР. Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Обамы на выборах 2016 года.

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    22 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    Истребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области
    Истребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время вечернего полета украинский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в Волынской области, пилот смог катапультироваться, сообщил Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

    «Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», – приводит ТАСС сообщение ВС ВСУ.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16. Программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000.

    В феврале, когда глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о доставке Украине первых истребителей Mirage 2000, Ростех пояснил, почему французские самолеты существенно уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут использоваться только в глубоком тылу.

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    23 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Живущий в России брат Сырского отказался от денег главкома ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Брат главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Олег Сырский сообщил, что из-за брата семью в России называют врагами, а сам он потерял работу и лишился средств.

    Олег Сырский заявил ИА «Регнум», что отказался от предлагаемых родственником денег на лечение родителей.

    «Мне плевать на деньги, отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», – сказал он.

    По словам мужчины, он трудился в охране на заводе автозапчастей и был вынужден брать дополнительные смены, чтобы обеспечить лечение отца. Однако после увольнения денег не осталось даже на оплату квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского Станислав Сырский находится на лечении в одной из московских клиник. Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга с апреля. Ему исполнилось 86 лет.

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    23 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Власти Украины призвали жителей Краматорска срочно эвакуироваться
    Власти Украины призвали жителей Краматорска срочно эвакуироваться
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне сложной обстановки в Краматорске власти обратились к населению с настоятельным призывом уехать из города.

    Власти подконтрольной Киеву части ДНР обратились к жителям Краматорска с просьбой покинуть город, передает ТАСС. Глава военной администрации Вадим Филашкин заявил: «В Краматорске сейчас находится около 53 тыс. жителей. Выезжайте, потому что обстановка с каждым днем становится все сложнее».

    Ранее аналогичный призыв о срочной эвакуации прозвучал и для жителей Славянска, также находящегося под контролем Киева. Власти объясняют свои действия приближением линии фронта и растущей угрозой для мирного населения.

    Филашкин напомнил о расширении зоны принудительной эвакуации, затрагивающей Дружковскую, Лиманскую общины и другие прифронтовые территории. Жителей двух населенных пунктов вблизи Красноармейска уже эвакуируют в обязательном порядке. С 16 июля на участке трассы Краматорск – Доброполье введен запрет на передвижение граждан и транспорта.

    Из-за активизации боевых действий киевский режим также начал принудительную эвакуацию в Днепропетровской области, которая касается территорий, граничащих с ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовленные позиции Вооруженных сил Украины в районе Краматорска в Донецкой народной республике не смогут долго сдерживать наступление российских войск из-за нехватки личного состава и проблем с логистикой.

    Уничтожение украинских сил в огневых мешках может привести к обвалу обороны ВСУ и ускорить освобождение Донецкой народной республики. Войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино, что означает начало финальной стадии битвы за Константиновку, ключевой пункт для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации.

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    23 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка

    Алхимическое производство золота на АЭС могло бы дать до 2 тыс. тонн

    Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Золотодобывающая компания «Павлик» оценила потенциал производства золота из ртути на атомных электростанциях, отметив ограниченное влияние на мировой рынок.

    По информации, опубликованной РИА «Новости», магаданская компания «Павлик» рассчитала, что производство золота из ртути на атомных электростанциях может обеспечить до 55% мировой добычи.

    В «Павлике» изучили идею американского стартапа Marathon Fusion, который предложил превращать ртуть в золото при помощи нейтронов в ядерных реакторах. Согласно этим расчетам, если бы все мировые АЭС использовались для этого метода, ежегодно могло бы производиться до 2 тыс. тонн золота, что составляет 55% от текущей мировой добычи.

    В умеренном сценарии, где только 30% мощностей АЭС займет алхимическое производство золота, объем достиг бы 0,6 тыс. тонн в год (17% от нынешней добычи). Стоимость всего производимого при таком способе золота оценивается в 154 млрд долларов, если тонна обходится в 77 млн долларов.

    В компании подчеркнули, что даже при фантастических объемах производство золота с помощью АЭС не окажет серьезного влияния на общий рынок драгоценного металла из-за накопительного характера золота и значительной роли переработки лома, а также возможности центробанков регулировать предложение. Основными факторами влияния на цену золота остаются курсы валют, инфляция, политика центробанков и глобальные кризисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует запустить торги золотом на Петербургской бирже до конца года. Президент Владимир Путин отметил, что стоимость золота достигла исторического максимума и операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.

    Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что опасения Дональда Трампа по поводу будущего доллара и угрозы тем, кто ищет ему альтернативу, имеют основания, поскольку для доллара США существуют тревожные тенденции.

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    23 июля 2025, 13:57 • Новости дня
    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины утонул в болоте

    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины после крушения в Волынской области утонул в болоте

    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины утонул в болоте
    @ DBRgovua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Как сообщили в ведомстве, украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области и затонул в болоте, передает ТАСС.

    Государственное бюро расследований Украины сообщило, что авария произошла вечером 22 июля во время выполнения боевого задания рядом с одним из аэродромов региона. После взлета пилот сообщил о критической неисправности электроники, а самолет упал на безлюдной территории и ушел под воду в затопленной воронке.

    Пилот сумел катапультироваться и был оперативно найден поисково-спасательной группой. Его состояние оценивается как стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.

    Для выяснения обстоятельств создана специальная следственная группа из опытных сотрудников центрального аппарата и территориального управления ГБР. Сейчас изымается служебная документация и другие улики, допрашиваются свидетели. Расследование ведется по статье о нарушении правил полетов, повлекшем катастрофу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в Волынской области во время вечернего полета. Пилот успел катапультироваться из самолета.

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    23 июля 2025, 07:11 • Новости дня
    Часть наемников разорвали контракт с ВСУ после прибытия в Сумскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ряд иностранных наемных боевиков решили отказаться от службы в ВСУ после отправки на передовую в Сумской области, где им пришлось столкнуться с опасностями боевых действий, сообщил источник в силовых структурах России.

    Часть наемников из Польши и Южной Кореи приняли решение разорвать контракт с украинской армией после получения денежного довольствия и прибытия в село Садки на передовой, сказал собеседник ТАСС.

    Иностранцы сначала получили выплаты за период обучения и пребывания в тылу, но после столкновения с реальной боевой обстановкой отказались продолжать службу.

    «Об их дальнейшей судьбе ничего не известно», – добавил источник.

    Несмотря на уход части наемников, поток иностранцев, желающих заработать на Украине, продолжает сохраняться, пояснил он.

    В настоящее время на Украине по-прежнему находятся представители бывших военнослужащих из европейских и североамериканских стран, имеющие боевой опыт, но уволившиеся из армий у себя на родине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир в ВСУ заявил о прибытии значительного числа наемников из Колумбии, которые выполняют боевые задачи на Украине. Он уточнил, что число наемных боевиков превышает 2 тыс. человек.

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    22 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и Украины могут пройти в среду вечером во дворце Чираган в Стамбуле.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный турецкий источник. По его словам, ожидается, что встреча начнется в 19.00 мск.

    Собеседник агентства отметил, что дата и время начала переговоров еще окончательно не утверждены.

    Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду. Он обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

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