Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?10 комментариев
Макфол призвал россиян-эмигрантов отказаться от гражданства России
Бывший посол США назвал неприемлемым двойное гражданство для уехавших россиян
Бывший американский посол Майкл Макфол рекомендовал эмигрантам из России отказываться от гражданства, чтобы избежать западных санкций.
В интервью журналисту Юрию Дудю*, передает Газета.Ru, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что россиянам, покинувшим страну, следует отказаться от российского гражданства. По словам Макфола: «Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства».
Макфол подчеркнул, что вариант сохранения двойного гражданства для уехавших из России считает неприемлемым. Экс-дипломат объяснил свою позицию желанием оградить россиян от санкционных рисков на Западе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовала деятельность Макфола на дипломатическом посту как «терминатор американской дипломатии». Она напомнила, что в 2014 году, после заявления Макфола об уходе, ведомство опубликовало в Twitter пост «Прощайте, Михаил».
В интервью Макфол также раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвав его «воинственным человеком», с которым, по мнению бывшего посла, сложно работать. Он добавил, что Лавров обращался к нему просто по имени, хотя по протоколу полагалось использовать обращение «господин посол».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола стать миротворцем и отметил его способность предлагать реалистичные решения.
Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала заявление Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином. Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство страны в НАТО.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом