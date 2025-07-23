Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО

Tекст: Ольга Иванова

Актер Сергей Базанов, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вместе с тремя другими фигурантами дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году, заключил контракт с Минобороны России и отправился на спецоперацию на Украине, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, все четверо сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

«Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», – заявил источник агентства.

Следствие считает, что Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на предпринимателя в центре Москвы. По версии следствия, нападавшие выстрелили бизнесмену в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов.

В Следственном комитете Москвы отмечают, что причастность Базанова и еще одного обвиняемого к преступлению подтвердили показания свидетелей, опознания, очные ставки и судебные экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Сергей Базанов признал свою вину в совершении разбоя. Он отверг обвинение в убийстве, совершенном организованной группой. Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.