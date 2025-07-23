Начальник Генштаба Франции Бюркар отправлен в отставку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил о решении президента отправить в отставку начальника Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркара, передает ТАСС. Его место займет генерал авиации Фабьен Мендон, ранее возглавлявший личный военный штаб президента страны.

Лекорню выразил признание и благодарность Бюркару, отметив его «четкое стратегическое видение угроз» и стремление адаптировать вооруженные силы к новым вызовам. Министр также выразил надежду, что Мендон продолжит курс реформ и трансформации армии в условиях роста угроз безопасности.

Фабьен Мендон окончил Школу ВВС в 1990 году и служил пилотом истребительной авиации. В разное время он командовал 702-й авиабазой и был начальником кабинета министра вооруженных сил. После назначения на пост главы личного военного штаба президента Мендон получил звание генерала авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонные разговоры с начальниками штабов вооруженных сил Британии, Канады и Франции.