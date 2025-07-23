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    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

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    23 июля 2025, 10:58 • Новости дня

    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Парижа и Берлина сохраняются разногласия по вопросам обороны и внешней торговли, хотя лидеры стран Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон испытывают друг к другу симпатию, пишет Politico.

    Разногласия между странами по ключевым вопросам остаются нерешенными. Лидеры демонстрируют единство по вопросам дерегуляции и политики миграции, однако серьезные разногласия сохраняются в сферах обороны и торговли, сообщает Politico.

    Германия и Франция имеют разные подходы к военно-промышленному сотрудничеству: Макрон настаивает на локализации производства оружия в Европе, а Берлин выступает за закупку американских вооружений для поддержки Украины, что поддержали США, скандинавские страны и Британия.

    Это также сказывается на перспективах развития совместного европейского истребителя нового поколения, проект которого тормозится из-за споров.

    По вопросам торговли канцлер Германии призывает к заключению простых и быстрых соглашений с США, чтобы снизить тарифное давление на немецкую промышленность. При этом Франция хочет более жестких условий и защищает свои аграрные интересы от импорта из Южной Америки.

    По мнению издания, ради сближения позициям обеим странам придется идти на уступки внутри страны.

    Дополнительное давление создает усиление влияния правых партий в парламенте Германии и Франции, а также приближающиеся президентские выборы во Франции. По мнению аналитиков, времени на компромисс у Мерца и Макрона остается все меньше – после 2026 года активного взаимодействия ожидать не стоит.

    Ранее Германия и Британия объявили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО. Однако станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции.

    21 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней

    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках заседания контактной группы по помощи Киеву министр обороны Британии Джон Хили предложит запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружений Киеву, включая закупку ракет ПВО на 170 млн евро, сообщает газета Telegraph.

    Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.

    Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.

    До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.

    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.

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    21 июля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России

    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    НАТО в ближайшие 50 дней попытается усилить ВСУ, чтобы сдержать Россию на критических для противника направлениях фронта. Европа поставит Украине дроны, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань». Но российское наступление это все равно не остановит, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Лондоне заявили о «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил.

    «Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.

    «Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.

    «Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.

    «Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.

    «Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.

    «Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.

    «Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.

    «Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.

    Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.

    Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.

    Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    21 июля 2025, 20:14 • Новости дня
    Писториус объявил о договоренности по поставке пяти Patriot Украине
    Писториус объявил о договоренности по поставке пяти Patriot Украине
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США, заявил министр обороны Борис Писториус.

    Он отметил: «На прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом во время моей поездки в Вашингтон, что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как именно мы этого добьемся – вопрос, который мы обсудим в ближайшие дни в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами», передает РИА «Новости».

    Писториус подчеркнул, что Германия и партнеры внесут вклад в общий пакет за счет ресурсов, мобилизованных для усиления противовоздушной обороны Украины. Особую благодарность он выразил Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии за их значительную поддержку.

    Министр уточнил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Совместно с Британией планируется отправить на Украину 220 тыс. снарядов калибра 35 миллиметров для зенитных установок Gepard.

    Кроме того, Писториус сообщил, что в ближайшие дни Украина получит профинансированные Германией беспилотники для ударов по целям на территории России.

    Ранее Bild сообщила, что США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.

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    22 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что современные власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки, связанные с милитаризацией Европы, и предостерег от возрождения нацизма.

    Сергей Лавров выступил с критикой в адрес современных немецких и французских властей, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран». Он обратил внимание на то, что милитаризация Европы происходит под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России.

    Глава МИД России также отметил, что сын за отца не отвечает, однако, если потомки осознали преступность прошлых действий, важно не повторять этих ошибок. Лавров добавил, что современные руководители ФРГ начинают предъявлять претензии в духе, который напоминает о недопустимости возрождения нацизма. Он выразил уверенность, что здравомыслящая часть европейского общества осознает опасность подобных тенденций.

    Также Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России «международным оборзением».

    Днем ранее экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.

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    20 июля 2025, 23:28 • Новости дня
    Баскетболист Касаткин заявил об угрозе карьере из-за ареста во Франции
    Баскетболист Касаткин заявил об угрозе карьере из-за ареста во Франции
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, арестованный во Франции по запросу США, заявил, что из-за «абсурдных обвинений» его карьера оказалась под угрозой.

    Касаткин подчеркнул, что на момент задержания его агент вел переговоры с клубами, и ожидалось заключение контракта на следующий сезон, однако теперь вся карьера «поставлена на паузу» из-за «абсурдных обвинений», передает РИА «Новости».

    Баскетболист не знает, когда сможет освободиться, и признался, что испытывает сильный гнев по этой причине. Он выразил уверенность, что сможет выдержать испытания и вернется «еще сильнее».

    «Мне сказали, что этой тюрьме 200 лет. Я не буду вдаваться в подробности, как она работает. Скажу лишь, что решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски», – сказал он.

    Касаткин выразил намерение заняться изучением французского, чтобы получить возможность «решать здесь элементарные задачи».

    Адвокат Фредерик Бело уточнил, что с момента ареста Касаткин не смог поговорить с родителями и очень за них переживает. Поддержку баскетболисту выражает его невеста. Бело отметил, что для подзащитного ситуация стала «самым тяжелым испытанием в жизни». В заключении Касаткин молится и просит о поддержке для близких, рассказал адвокат.

    Бело сообщил, что у Касаткина «пока нет доступа к тренажерному залу», он «пытается поддерживать форму в камере». При этом ему «не разрешили выйти на спортивную площадку, хотя окно его камеры выходит прямо на баскетбольное кольцо». Бело передал Касаткину русские книги, блокнот, ручки, листы бумаги и конверты для писем, купленные его невестой. Среди книг, которые он читает в тюрьме – «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США по подозрению в киберпреступлениях. Суд Франции отказал спортсмену в освобождении под залог. В середине июля российские дипломаты посетили Касаткина в тюрьме Френ под Парижем – тогда он впервые встретился с представителем России после задержания.

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    20 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков спрогнозировал проблемы Германии при оплате помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия не справится в одиночку с финансовым бременем поставок оружия на Украину, что создаст сложности для немецкой экономики.

    Заявление Пескова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Германия, несмотря на статус крупнейшей экономики Европы, не сможет самостоятельно оплачивать поставки вооружений на Украину.

    «Да, Германия – это крупнейшая экономика мира. Германия – это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются», – заявил Песков.

    Он также предположил, что как только Германия осознает, что ей фактически придется одной нести расходы на военную поддержку Украины, в стране начнутся серьезные экономические проблемы. В беседе с журналистом «России 1» Песков выразил мнение, что ситуация с поставками вооружений неустойчива даже для такой сильной экономики, как у Германии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.

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    21 июля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» связала популярность АдГ с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность, поскольку немцы не понимают, почему власти Германии тратят деньги налогоплательщиков на Украину, заявила сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.

    По словам Вайдель, «правительство Фридриха Мерца дарит Украине 9 млрд денег налогоплательщиков» и хочет за 5 млрд евро закупить ракеты Patriot. «Этого никто уже не понимает. На все деньги есть, только не на собственных людей», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

    Вайдель считает, что «это причина», по которой «Альтернатива для Германии» набирает «все больше сторонников». Она подчеркнула, что АдГ проводит политику в интересах граждан страны.

    Интервью проходило на открытой площадке у реки Шпрее. В какой-то момент активисты «Центра политической красоты» на противоположном берегу попытались сорвать эфир, используя громкоговорители с музыкой и скандируя лозунги. Во время беседы Вайдель назвала протестующих «НПО». Несмотря на многочисленные попытки помешать беседе, политик осталась до конца интервью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Большинство граждан Германии выступили против запрета партии АдГ. При этом в мае сообщалось, что большинство немцев поддержали запрет партии.

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    21 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    В Германии назвали дефицитную специальность в случае войны

    Bild сообщил о нехватке 400 тыс. водителей грузовиков в Германии в случае войны

    Tекст: Вера Басилая

    В случае военного конфликта Германии может не хватить до 400 тыс. водителей грузовых автомобилей, что ставит под угрозу обеспечение армии и населения, заявил глава федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

    По словам Энгельхардта, в случае военного конфликта Германии может не хватать до 400 тыс. водителей грузовых автомобилей, передает ТАСС.

    Сейчас в стране наблюдается дефицит около 100 тыс. водителей, однако в условиях чрезвычайной ситуации он может вырасти вчетверо.

    Энгельхардт призвал активно привлекать к работе женщин и пенсионеров. Он отметил, что для женщин необходимо создавать более безопасные условия труда: оборудовать грузовики отдельными душевыми, туалетами и кухнями, а также развивать инфраструктуру для парковки. Также он предложил отменить требование подтверждать квалификацию водителям каждые пять лет, чтобы легче вернуть на работу пенсионеров.

    Глава союза добавил, что Германия должна признать водительские права из ряда иностранных государств, таких как Молдавия и Узбекистан. По его мнению, каждый, кто имеет права на управление грузовиками, должен иметь возможность работать в коммерческих перевозках без дополнительного обучения, а текущую систему специализаций необходимо упростить.

    Bild подчеркивает, что в случае военного конфликта правительство и Бундесвер будут сильно зависеть от работы водителей грузовиков, поскольку именно они должны будут обеспечивать доставку техники и снабжение передовой. Энгельхардт считает, что если проблему кадров не решить, армия и гражданское население окажутся под угрозой срыва снабжения.

    Ранее власти Германии столкнулись с нехваткой времени и задержками при модернизации Бундесвера, который должен быть полностью оснащен к 2028 году для расширения до 460 тыс. военнослужащих и резервистов.

    Бизнес- ассоциации Германии предупреждали о риске дефицита персонала в случае возвращения обязательного военного призыва.

    Германия планирует закупить тысячи танков и БМП.

    Дмитрий Песков заявил, что Германия не справится в одиночку с финансовым бременем поставок оружия на Украину, что создаст сложности для немецкой экономики.

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    22 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    В Германии забили тревогу из-за планов Польши по добыче нефти

    Власти Германии забили тревогу из-за планов Польши по добыче нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Германские чиновники обеспокоены возможным влиянием польской нефтедобычи у острова Узедом на экологию и туризм.

    Земельные власти Мекленбурга – Передней Померании выразили тревогу из-за возможных планов Польши начать добычу нефти на месторождении Wolin East в Балтийском море, передает ТАСС. Рядом с месторождением находится популярный курортный остров Узедом, на котором ежегодно отдыхают тысячи туристов.

    Министр охраны окружающей среды земли Тилль Бакхаус заявил: «Наше будущее не за нефтью в Балтийском море, а за энергией солнца, ветра и биомассы». Он назвал проект примером устаревшей промышленной политики, которая негативно влияет на климат, окружающую среду и туристическую отрасль региона Германии. По словам министра, уже имеются свидетельства вредного воздействия разведочного бурения, в частности шума и вибрации.

    Власти указывают, что речь идет о ценном природном районе, где особое беспокойство вызывают возможные последствия для флоры и фауны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр города Херингсдорф на побережье Балтики Лаура Изабель Марискен заявила об обеспокоенности возможным запуском добычи нефти и газа рядом с природной зоной у границы с Польшей. Главный геолог Польши Кшиштоф Галос заявлял, что открытие и освоение месторождения позволит Польше вдвое увеличить собственную добычу нефти, что может изменить ситуацию на региональном энергетическом рынке.

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    21 июля 2025, 19:56 • Новости дня
    Зеленский заявил о запуске производства французских дронов на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о решении французских компаний начать производство дронов на Украине.

    По словам Зеленского, «есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине», передает РИА «Новости».

    Он сделал это заявление после встречи с главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро. Других подробностей о компаниях или объемах будущего производства Зеленский не привел.

    Издание Washington Post писало, что европейские государства задумались об инвестициях в развитие украинской военной промышленности, опасаясь возможного прекращения военной помощи со стороны Вашингтона.

    Сообщалось, что Украина и США решили создать производство химических веществ для военных нужд.

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    22 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    Дуров указал на риски для технологических компаний во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции технологическим компаниям грозит уголовное преследование, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

    В июле прокуратура Парижа начала расследование против соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Илона Маска из-за подозрений в манипуляции алгоритмами, передает ТАСС.

    Компания X заявила, что в отношении нее ведется политически мотивированное уголовное расследование, которое угрожает свободе выражения ее пользователей.

    По словам Дурова, сейчас во Франции любая технологическая компания может быть признана «преступной группировкой». «Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку – за счет французского народа», – заявил Дуров в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль. С июля ему разрешили выехать в ОАЭ на две недели.

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    21 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    Мерц заявил об обещании США поставить Германии и ЕС новые системы Patriot

    Мерц сообщил о согласии США заменить отправленные на Украину системы Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и другие страны ЕС могут получить новые зенитные ракетные комплексы Patriot от США после передачи своих установок на Украину, однако детали сделки пока обсуждаются, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить Германии и Евросоюзу новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа согласится передать свои имеющиеся системы Украине. По словам Мерца, такое соглашение достигнуто на принципиальном уровне, однако сами новые комплексы пока не были закуплены, передает РИА «Новости».

    Мерц пояснил, что сейчас министры правительства Евросоюза проводят переговоры с американской стороной, чтобы уточнить детали и определить источник поставок замены для немецких и европейских Patriot.

    «Эта замена пока фактически еще не закуплена», – отметил канцлер Германии.

    Он подчеркнул, что принципиальное обещание о получении замены со стороны США уже получено, и теперь остается только согласовать детали между министрами обороны европейских стран.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о договоренности по поставке пяти комплексов Patriot на Украину.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поставит Киеву вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только оплатить это. Позднее выяснилось, что Германия должна не только оплатить американские системы ПВО, но и передать свои Patriot на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал для Германии проблемы при оплате помощи Киеву.

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    21 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Мерц счел нецелесообразным введение ответных мер ЕС на пошлины США

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне продолжающихся торговых разногласий между Евросоюзом и США канцлер Германии Фридрих Мерц считает преждевременным введение ответных пошлин до завершения переговоров, которые планируют продолжить до конца июля, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус подчеркнул, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает необходимым использовать время до конца июля для диалога, а не для введения контрмер. Он добавил, что именно этот вопрос сейчас обсуждают Еврокомиссия и страны – члены ЕС. По его словам, переговоры проходят интенсивно, и ЕК уже предложила возможные варианты ответных шагов. Правительство Германии поддерживает предложения Еврокомиссии, передает ТАСС.

    В минувшие выходные, по словам представителя кабмина ФРГ, между правительством Германии, Еврокомиссией и затронутыми странами ЕС шли активные контакты, чтобы донести до США необходимость найти решение до конца июля. Он сообщил также, что канцлер ФРГ обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Корнелиус отметил, что тема пошлин обязательно станет предметом переговоров 23 июля, когда президент Макрон приедет с визитом в Берлин. «Президент Макрон приезжает в среду в Берлин, и можете быть уверены, что это станет темой обсуждения», – подчеркнул он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз намерен выработать меры на случай провала переговоров с США, а возможные ответные шаги могут усилить раскол в торговых отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Еврокомиссия подготовила список американских товаров, на которые планируется ввести ответные пошлины.

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    21 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции отправился на Украину для участия в конференции послов

    Глава МИД Франции Барро поехал на Украину для участия в конференции послов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о визите на Украину для участия в конференции послов.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о визите на Украину для участия в конференции послов, передает РИА «Новости». В социальной сети Барро заявил, что отправляется в Киев для участия в конференции.

    По информации агентства Франс Пресс, французский министр уже прибыл в украинскую столицу.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о намерении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной.

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог провел неделю в Киеве.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль ранее прибыл с необъявленным визитом в Киев.

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    21 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Во Франции изъяли рекордный объем кокаина с начала 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем изъятого кокаина во Франции в первом полугодии 2025 года стал рекордным и достиг 37,5 тонн, что на 45% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было изъято 25,8 тонны, следует из отчета Бюро по борьбе с наркотиками (Ofast).

    В отчете, который цитирует радиостанция Franceinfo, отмечается, что эта цифра не учитывает 4,8 тонны кокаина, изъятые у Антильских островов в июле, а с учетом этой партии общий объем изъятий за полгода увеличивается до 42,3 тонны. По данным Ofast, впервые примерно за десять лет зафиксировано снижение цены на кокаин: в 2024 году средняя стоимость грамма на теневом рынке составляла 58 евро, что на 12% ниже, чем ранее, передает РИА «Новости».

    Организация подчеркивает: «Потребление кокаина во Франции растет, а его незаконный оборот распространен практически по всей стране». В отчете также приводятся данные о высокой «рентабельности» наркотрафика – «оптовая цена» при транспортировке из Колумбии во Францию увеличивается в 25 раз, что привлекает все больше французских торговцев инвестировать в кокаин.

    Выделяется разнообразие способов перевозки кокаина: его доставляют самолетами, лодками, полупогружными аппаратами, автомобилями и грузовыми перевозками. Кроме того, Ofast фиксирует рост числа подставных пассажиров, перевозящих наркотики, – в прошлом году было задержано 1640 человек, преимущественно прибывших с Антильских островов и из Французской Гвианы, при этом средний объем перевозимого кокаина составлял 2,85 килограмма.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в «скандале с кокаином» президент Франции Эммануэль Макрон стал главным подозреваемым.

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