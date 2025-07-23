Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на Мытной улице в Москве

Tекст: Ирма Каплан

«Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на ул. Мытная. В результате есть погибший и пострадавшие. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – сказано в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Там добавили, что на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев. На контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, уточнили в ведомстве.

Напомним, девять человек пострадали, еще трое выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара, их передали медикам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, столичное управление МСЧ сообщило о погибшем, после локализации пожара в жилом доме на улице Мытной.



