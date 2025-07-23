А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на Мытной улице в Москве
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
«Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на ул. Мытная. В результате есть погибший и пострадавшие. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – сказано в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Там добавили, что на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев. На контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, уточнили в ведомстве.
Напомним, девять человек пострадали, еще трое выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара, их передали медикам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, столичное управление МСЧ сообщило о погибшем, после локализации пожара в жилом доме на улице Мытной.