МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Мытной улице в Москве

Tекст: Ирма Каплан

«В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», – сказано в посте.

Столичный Минздрав сообщил об оказании помощи девяти пострадавшим при пожаре. Там отметили, что из-за сильного задымления эвакуация проходила в сложных условиях.

«Пострадали девять человек, все они госпитализированы в московские больницы: Институт Склифосовского, ГКБ им. Пирогова, ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Демихова. Всем оказывается экстренная медицинская помощь», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что на место прибыли 15 бригад скорой помощи, бригада Центра медицины катастроф и другие оперативные службы.

Напомним, ранее в районе двух часов ночи стало известно о пожаре в двух квартирах на четвертом этаже в жилом доме. Огнеборцы спасли 15 человек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, девять человек пострадали, еще трое выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара, их передали медикам.