А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Мытной улице в Москве
Столичное управление МСЧ сообщило после локализации пожара в жилом доме на улице Мытной о погибшем, которого обнаружили в квартире, ставшей источником возгорания.
«В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», – сказано в посте.
Столичный Минздрав сообщил об оказании помощи девяти пострадавшим при пожаре. Там отметили, что из-за сильного задымления эвакуация проходила в сложных условиях.
«Пострадали девять человек, все они госпитализированы в московские больницы: Институт Склифосовского, ГКБ им. Пирогова, ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Демихова. Всем оказывается экстренная медицинская помощь», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что на место прибыли 15 бригад скорой помощи, бригада Центра медицины катастроф и другие оперативные службы.
Напомним, ранее в районе двух часов ночи стало известно о пожаре в двух квартирах на четвертом этаже в жилом доме. Огнеборцы спасли 15 человек.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, девять человек пострадали, еще трое выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара, их передали медикам.