Минтранс сообщил о создании оперштаба на Городецком гидроузле

Tекст: Ирма Каплан

«На площадке находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Последние будут проводить работы по демонтажу аварийной конструкции, которая в настоящее время мешает проходу судов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как пояснили в Минтрансе, ширина шлюза составляет порядка 30 метров, часть оголовка над водой выступает на два метра, ее демонтируют. Утром среды к обследованию подключится водолазная группа и осмотрит подводную часть оголовка. От результатов этих работ будут зависеть сроки возобновления судоходства.

В Минтрансе добавили, что на момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с почти 1,5 тыс. пассажиров на борту. Пять из них оперативно перенаправлены по другим маршрутам. При необходимости остальные круизы могут быть прекращены, пассажирам предложат возврат средств.

«Всех пассажиров, которые будут вынуждены сойти на берег, обеспечим транспортом, к этому будет подключена Единая транспортная дирекция. Еще 14 пассажирских судов планировалось провести через узел с 23 по 25 июля, их маршруты при необходимости будут скорректированы», – уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 22 июля произошло обрушение оголовка камеры шлюзов 15-16 при производстве работ по строительству дополнительной камеры № 15А. Судоходство временно приостановили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из-за аварии на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области прекратилось движение судов.



