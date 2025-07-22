Депутат Бурматов выступил против запрета кормления бездомных кошек и собак

Tекст: Татьяна Косолапова

«Подготовленный к внесению законопроект не касается многоквартирных жилых домов. На данный момент речь идет в первую очередь о таких местах как детские площадки, спортивные стадионы и комплексы, медицинские учреждения. В таких местах прикармливать животных, особенно собак, не стоит, чтобы они не сбивались в стаи и не представляли опасность. Мы знаем немало трагичных случаев, которые происходили за последнее время», – заявил газете ВЗГЛДЯД Спиридонов. Он подчеркивает, что проект закона дает муниципалитетам право дополнительно ограничивать места прикорма.

Он обратил внимание на то, что авторы законопроекта понимают, что подкармливанием животных часто занимаются пожилые люди, не все из них в состоянии заплатить штраф. Для таких случаев предусмотрено «первое предупреждение» нарушителю, которое делается в устной форме. А если человек его проигнорирует и продолжит кормить бездомных кошек и собак в неположенном месте, то штраф ему все-таки выпишут.

Спиридонов уточнил, что под бездомными животными подразумеваются собаки и кошки. Голуби, белки, ежи и прочие жители городской природы под запрет не подпадают, поскольку являются дикими.

Депутат Владимир Бурматов в свою очередь отметил, что в разное время в российских регионах данную инициативу уже пытались ввести. Она включала в себя и запрет на прикорм животных в многоквартирных домах. Опыт городов показал, что данное правонарушение абсолютно некому администрировать, ведь застать человека во время кормления котиков практически невозможно.

«Чаще всего подкармливают кошек, потому что их больше в разы, чем бездомных собак. К тому же подкармливать их проще, удобнее, безопаснее, ведь они редко агрессируют. Как правило, делают это бабулечки, которые наливают бездомным котам молочка, дают корм. Делают они это не только из гуманных соображений, но и потому, что котики – это естественная дератизация помещения: если они там не будут жить, то заведутся крысы», – объясняет депутат.

Помимо этого, во многих российских городах бездомных животных очень любят, и даже создали некий культ вокруг них, продолжает собеседник. Поэтому, запрет на подкармливание четырехлапых хвостиков может обернуться протестами горожан.

Так, например, в каждом дворе Санкт-Петербурга у подъездов стоят тарелочки с водой и едой для бродячих котов в знак благодарности за спасение города во времена Великой Отечественной войны. После блокады Ленинграда из-за отсутствия кошек наблюдалось нашествие крыс, которые разоряли склады и продовольственные хранилища. Чтобы с ними справиться, в город завезли из Сибири и Ярославля «мягкий десант» – более пяти тыс. дымчатых кошек. С тех пор жители Петербурга помнят о спасении от грызунов, ставят памятники животным и до сих пор разрешают им жить в общественных местах, например, Эрмитаже.