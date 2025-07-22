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    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    27 комментариев
    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня

    МИД заявил об ответных мерах на санкции ЕС

    МИД: Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

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    21 июля 2025, 19:07 • Новости дня
    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах

    ФАС поручила усилить контроль цен на воду в аэропортах

    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила управлениям усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты в аэропортах.

    В службе напомнили о недопустимости необоснованного повышения стоимости и сообщили о поступивших жалобах на завышенные цены в зонах вылета, передает ТАСС.

    «ФАС поручила Московскому и областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений. По данным НТВ, в результате в аэропортах застряли тысячи пассажиров, которые жаловались на очень дорогие воду и еду – за маленькую бутылку воды приходилось платить 455 рублей.

    В феврале ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.

    В июне ведомство приступило к проверке цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов, особое внимание уделяя компаниям в стерильных зонах.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами запланирован на четверг, он пройдет в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.

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    21 июля 2025, 19:23 • Новости дня
    Британия ввела санкции против 134 танкеров
    Британия ввела санкции против 134 танкеров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Обновленный санкционный список правительства Британии теперь насчитывает 424 судна, подпавших под ограничения, включая новые суда и компании из ОАЭ.

    Власти Британии расширили черный список, увеличив общее количество судов под ограничениями до 424, передает ТАСС. Согласно обновленным данным, меры ввели в отношении еще 134 танкеров, которые, по утверждению Лондона, связаны с Россией.

    В черный список внесли также две компании из ОАЭ – Intershipping Services и Litasco Middle East DMCC. В официальном документе отмечено, что ранее под санкциями находилось 290 судов, теперь их стало 424.

    Британское правительство продолжает политику давления на российский морской и энергетический сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ввел санкции против индийского НПЗ Nayara Energy, что, по мнению Роснефти, грубо нарушает международное право и ставит под угрозу энергобезопасность Индии. Лондон поддержит решение Евросоюза о снижении потолка цены на нефть из России с 60 до 47,6 доллара. Пекин осудил расширение санкционного списка Евросоюза, в который впервые включили китайские банки, и пообещал защитить свои компании всеми необходимыми мерами.

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    21 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 24–25 июля

    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Идет согласование на 24–25 июля», – цитирует собеседника агентство.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

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    21 июля 2025, 21:18 • Новости дня
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Киевом токсичных химикатов, передает ТАСС. По его словам, Киев применял их, как против российских военных, так и против мирного населения.

    Он уточнил, что эти данные основаны на анализах проб с мест предполагаемых химических инцидентов, а экспертизы проводились сертифицированной лабораторией Минобороны России.

    Ранее Россия представила Организации по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области.

    В ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств.

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    21 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке

    Кабмин одобрил кредитные каникулы при рождении ребенка

    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении или усыновлении детей.

    Поправки предлагается внести в закон «О потребительском кредите (займе)», передает ТАСС. Документ предусматривает право заемщика на ипотеку получить льготный период для приостановки выплат.

    Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что при рождении или усыновлении первого ребенка нужно подтвердить снижение дохода более чем на 20% и наличие ежемесячных выплат по кредиту выше 40% дохода. Для второго и последующих детей достаточно самого факта их появления в семье.

    Срок льгот составляет до шести месяцев при рождении или усыновлении первого ребенка, и до 18 месяцев – при рождении или усыновлении второго и последующих. Законопроект расширяет гарантии для семей с детьми и, по оценке Груздева, позволит гражданам чувствовать себя более защищенно при пополнении семьи.

    Минфин отмечает, что сейчас 39% россиян не планируют заводить детей из-за финансовых сложностей и жилищного вопроса. Поправки призваны поддержать семьи и повысить их уверенность в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости.

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    21 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»

    Суд по делу теракта в «Крокусе» начнется 4 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рассмотрение уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл» в отношении 19 обвиняемых начнется 4 августа.

    Об этом сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, передает ТАСС. «Судебный процесс будет проходить в одном из зданий Московского городского суда», – уточнила она.

    В суде отметили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей. Все обвиняемые проходят по делу как исполнители или соучастники нападения, в ходе которого погибли 149 человек.

    Ранее четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити холле» в Красногорске ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в их отношении.

    Напомним, 1 июля генпрокуратура завершила расследование теракта в «Крокус Сити холле», передав дело из 427 томов на рассмотрение военному суду.

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    21 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация намерена провести очередную встречу с российской стороной в среду в Турции, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», – заявил Зеленский в видеообращении, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, дополнительные подробности о переговорах станут известны в ближайшее время.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой.

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    21 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В многоэтажном доме на Анапском шоссе в Новороссийске вспыхнул пожар, который распространился на три квартиры.

    Сообщение о возгорании поступило в 14:50, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА «Новости». По прибытии пожарных было установлено, что огнем охвачены три квартиры. В 15:10 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

    В ведомстве уточнили, что предварительной причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, однако из здания были эвакуированы 25 человек.

    В тушении пожара приняли участие 20 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте для полной ликвидации последствий возгорания.

    В июне в Архангельске в жилом доме на улице 100-й Дивизии произошел хлопок газа с последующим пожаром, после чего обрушилась кровля.

    В мае при взрыве газа в Москве пострадали дети.

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    22 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невыполнении странами Евросоюза обещаний по предоставлению финансовой поддержки Киеву на 150 млрд евро.

    Зеленский выразил недовольство отсутствием реальных поступлений обещанной финансовой поддержки от европейских стран на фоне ранее данных гарантий, пишут «Ведомости».

    По его словам, европейские страны заявили о готовности выделить Украине 150 млрд евро, однако Киев пока не получил эти средства.

    Зеленский отметил, что страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. По его словам, десять стран готовы взять эти средства.

    «Мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – заявил Зеленский

    Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Евросоюза, но и НАТО.

    Ранее страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для усиления военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы.

    Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда для восстановления Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру.

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    21 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели
    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели, сообщил источник.

    Источник сообщил, что очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом запланирован к проведению в Стамбуле в конце текущей недели, передает ТАСС.

    Собеседник отметил, речь идет о конце недели, даты уточняются.

    Ранее СМИ сообщили о возможных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в среду или четверг.

    Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

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    22 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    Словакия собралась увеличить закупки российского газа на фоне санкций ЕС
    Словакия собралась увеличить закупки российского газа на фоне санкций ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контролируемая государством словацкая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) в 2026 году может полностью обеспечить поставки газа потребителям за счет импорта из России на фоне новых санкций ЕС против России, сообщило Bloomberg.

    Это станет возможным после того, как Евросоюз введет запрет на спотовые закупки российского газа для большинства компаний, что освободит мощности в трубопроводах для долгосрочных клиентов Газпрома, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В рамках новых санкций ЕС запретит странам сообщества совершать спотовые покупки российского газа с января 2026 года, однако Словакия и Венгрия получат исключение для выполнения долгосрочных контрактов вплоть до конца 2027 года. У SPP заключено соглашение с Газпромом до 2034 года, что позволяет сохранять поставки.

    Директор по торговле SPP Михал Лалик заявил: «Российский газ для нас наиболее экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет. Мы могли бы закупать 100% наших потребностей. Это около 8 млн куб. м ежедневно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. В конце концов страны Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России. СМИ сообщили, что Словакия поддержала очередной пакет санкций после того, как Евросоюз предоставил ей определенные уступки.

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    21 июля 2025, 23:04 • Новости дня
    Источник в Турции сообщил о переговорах по Украине в Стамбуле в среду

    Tекст: Вера Басилая

    Следующую встречу между российской и украинской делегациями планируют провести во дворце Чираган в среду, 23 июля, сообщили источники в Турции.

    Очередной раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 23 июля, передает ТАСС со ссылкой на источники в Турции. Встреча пройдет во дворце Чираган, где ранее уже проходили подобные переговоры.

    Точное время начала встречи пока не объявлено. Предыдущий раунд российско-украинских переговоров также состоялся во дворце Чираган в Стамбуле.

    Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российских и украинских делегаций пройдет 23 июля в Турции.

    Источник в России сообщил, что третий раунд переговоров между сторонами запланирован на четверг, 24 июля, и состоится в Стамбуле.

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    21 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    В московских аэропортах и Пулково отменили более 110 рейсов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений.

    По информации Росавиации, к 8:00 мск 21 июля в аэропортах московского региона и Пулково суммарно отменили 118 рейсов, а 203 задержали более чем на два часа, передает ТАСС. Ограничения затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и Пулково.

    За сутки, с 8:00 мск 20 июля до 8:00 мск 21 июля, 59 самолетов были направлены на запасные аэродромы, что на 56% меньше, чем днем ранее.

    Из них 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, отправились на альтернативные площадки, 19 – во Внуково, три – в Домодедово, один – в Жуковский. В сообщении отмечается, что ситуация с отправкой самолетов на запасные аэродромы за сутки улучшилась по сравнению с показателями за 19–20 июля.

    Ранее в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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