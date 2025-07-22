МИД заявил об ответных мерах на санкции ЕС

МИД: Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

Tекст: Вера Басилая

Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

«Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.