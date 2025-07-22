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    «Бусификация» на Украине примет мобильный характер
    Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца
    Румыны признали Чаушеску хорошим руководителем
    Накрывший европейскую часть России циклон показали из космоса
    У вице-губернатора Брянской области прошли обыски
    Взрывы прогремели в Одессе
    В Таллине одобрили ликвидацию Центра русской культуры
    Тбилиси обвинил Брюссель в конфликте с традиционными религиями
    Обыски у детективов НАБУ встревожили послов ЕС
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    24 комментария
    22 июля 2025, 08:55 • Новости дня

    Нефть подешевела на беспокойстве вокруг мирового спроса

    Мировые цены на нефть опустились на беспокойстве вокруг мирового спроса

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник пошли на снижение на фоне обеспокоенности относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений.

    Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижалась на 0,65%, до 68,76 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,71%, до 65,48 доллара, передает РИА «Новости».

    «Опасения по поводу спроса продолжают сохраняться на фоне растущей напряженности в мировой торговле, особенно рынки продолжают следить за последними угрозами относительно пошлин крупнейших мировых экономик и заявлениями Дональда», – цитирует Reuters аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.

    Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа.

    21 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    21 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца
    Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.

    Для передачи сообщения использовался бот обратной связи «Сохрани себе жизнь». Видео общения, подтверждающее факт передачи, оказалось в распоряжении редакции агентства, передает ТАСС.

    Дочь украинского военнослужащего Сергея Короля в своем обращении сказала: «Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома». Сам Сергей Король поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с семьей и сообщил, что к пленным относятся достойно. Он также отметил, что ему не причиняют вреда и предоставили возможность выйти на связь с близкими.

    В беседе Король признался, что рассматривает отказ от участия в обмене пленными, чтобы не возвращаться в ряды ВСУ. Кроме того, он заявил о своем отношении к присоединенным к России регионам, назвав их неотъемлемой частью страны и подчеркнув, что местные жители всегда считали себя русскими.

    В российских силовых структурах рассказали, что ради этого общения были приняты значительные меры безопасности, чтобы организовать связь между военнопленным и дочерью-лейтенантом украинской полиции. После состоявшегося контакта Екатерина Король якобы отказалась от дальнейшей связи, заявив о безразличии к дальнейшей судьбе отца.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

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    21 июля 2025, 17:32 • Новости дня
    Крупнейшее месторождение нефти и газа открыли в Польше
    Крупнейшее месторождение нефти и газа открыли в Польше
    @ Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупное месторождение углеводородов Wolin East обнаружено на побережье Балтийского моря вблизи Щецина на северо-западе Польши, его запасы стали рекордными для Польши.

    Об этом сообщила канадская компания Central European Petroleum (CEP), передает ТАСС.

    «По оценкам, разведанные запасы месторождения Wolin East содержат 22 млн тонн углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 млрд куб. м газа товарного качества», – отметила пресс-служба CEP. Общий объем запасов нефти составляет 33 млрд тонн, газа – 27 млрд куб. м.

    Как подчеркивает компания, Wolin East стало крупнейшим традиционным месторождением углеводородов, обнаруженным в Польше, и одним из самых значительных открытий в Европе за последние десять лет.

    Ранее норвежская компания Var Energi ASA обнаружила новое нефтяное месторождение Countach в Баренцевом море, объемы углеводородов которого составляют от четырех до 25 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

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    21 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ужесточил порядок захода иностранных судов в российские порты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

    «Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.

    До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

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    21 июля 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане

    Песков заявил о важности уважения русских в Азербайджане

    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

    Москва считает крайне важным, чтобы русское население в Азербайджане пользовалось уважением, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что в России проживает большая азербайджанская диаспора, члены которой, по его словам, являются законопослушными гражданами и пользуются уважением в стране.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что граждане, нарушающие законы России, несут ответственность по закону. Он добавил, что эти принципы важны для поддержания гармоничных отношений между народами.

    Говоря о двусторонних связях, Песков отметил, что отношения России и Азербайджана базируются на прочной основе и взаимовыгодном сотрудничестве при совпадении интересов. По его словам, несмотря на текущий сложный период в отношениях между Москвой и Баку, Россия надеется на преодоление этих трудностей. Песков заявил, что сотрудничество двух стран приносит им обоюдную выгоду.

    Ранее МИД призвал россиян учитывать текущую обстановку в Азербайджане при планировании поездок.

    Эксперты отмечали, что сохранение добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном требует взвешенного подхода обеих сторон.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян в Баку произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

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    21 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Михаил Ефремов и София Кругликова приняли решение прекратить отношения, причиной стали внутренние конфликты и разногласия в семье, сообщили СМИ.

    Михаил Ефремов расстался с пятой женой Софией Кругликовой после 23 лет совместной жизни, передает «Газета.Ru».

    Информацию о разрыве подтвердил источник из окружения семьи, уточнив, что причиной расставания якобы стали постоянные конфликты, включая недавний инцидент со свиданием Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой в исправительной колонии.

    По словам источника, Кругликова якобы прекратила отношения с Ефремовым, потому что он перестал с ней разговаривать.

    Официального развода пока не было, однако, по словам инсайдера, этот процесс якобы неизбежен, но может быть отложен из-за несовершеннолетних детей и нежелания Ефремова вновь оказаться в центре внимания СМИ.

    Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары трое детей: дочь Вера, родившаяся в 2004 году, дочь Надежда – в 2007 году, сын Борис – в 2010 году.

    Ранее режиссер Никита Михалков сообщил о трудоустройстве Михаила Ефремова в «Мастерской 12».

    Михаил Ефремов, который недавно освободился из колонии по УДО, рассказывал о плохом самочувствии.

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    21 июля 2025, 13:55 • Новости дня
    Трамп показал «арест» Обамы
    Трамп показал «арест» Обамы
    @ Donald J. Trump

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР.

    Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике сотрудники ФБР задерживают бывшего президента Барака Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюремную камеру.

    Видео начинается с выступления Обамы, где он заявляет: «Никто, особенно президент, не выше закона». Затем в ролике появляются Джо Байден и Нэнси Пелоси вместе с Обамой. Позже на экране оказываются Трамп и Обама, когда в помещение заходят агенты ФБР и арестовывают бывшего президента.

    В ролике играет песня YMCA группы Village People, которую Трамп традиционно использует на митингах. На протяжении всего видео демонстрируется надпись «никто не выше закона», а финальные кадры показывают Обаму в оранжевом тюремном комбинезоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

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    21 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Румыны признали Чаушеску хорошим руководителем

    Две трети румын сочли Чаушеску хорошим руководителем

    Румыны признали Чаушеску хорошим руководителем
    @ Владимир Акимов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две трети жителей Румынии назвали бывшего руководителя страны Николае Чаушеску хорошим лидером, свидетельствуют данные соцопроса.

    В исследовании, проведенном Исследовательским центром INSCOP в июле 2025 года, 66,2% респондентов оценили Чаушеску положительно. В материалах исследования отмечается: «На вопрос о том, был ли Чаушеску хорошим или плохим лидером для Румынии, 66,2% респондентов ответили положительно», передает РИА «Новости».

    Противоположного мнения придерживаются 24,1% опрошенных, которые считают Чаушеску плохим лидером. Еще 7,8% затруднились с ответом, а 2% отказались отвечать. В опросе приняли участие 1500 человек, а статистическая погрешность исследования составила 2,5%.

    Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 по 1989 год и был свергнут в результате революционных событий в декабре 1989 года. После краткого военного трибунала он и его супруга Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года. Исследование было посвящено восприятию коммунизма и ностальгическим настроениям в румынском обществе.

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    21 июля 2025, 18:44 • Новости дня
    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»
    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова изменила музыкальное сопровождение для выступлений на международных соревнованиях. Ранее ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

    Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о необходимости замены музыки в программе вольных упражнений для международных стартов, передает ТАСС. «Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни», – написала Мельникова в своем Telegram-канале.

    В качестве возможной замены песни «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой гимнастка предложила композиции Юрия Шатунова, Аллы Пугачевой и группы «ВИА Гра».

    Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валентина Родионенко прокомментировала требования Украины отобрать нейтральный статус у олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона добивается от FIG пересмотра «дискриминационных» решений в отношении российских спортсменов и защищает их права.

    Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.

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    21 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Впервые за несколько лет на международных соревнованиях прозвучал гимн России

    Гимн России прозвучал перед матчем с борцами США в Будапеште

    Впервые за несколько лет на международных соревнованиях прозвучал гимн России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Перед началом матчевой встречи российских и американских вольников в Будапеште впервые за последние годы был исполнен гимн России.

    Гимн России впервые за несколько лет прозвучал на международных соревнованиях по борьбе, передает ТАСС. Исполнение гимна состоялось перед стартом матчевой встречи сборных России и США, которая проходит в Будапеште.

    Российские спортсмены уже некоторое время выступают на международных турнирах по лицензии UWW и, как правило, под нейтральным флагом. В этот раз, несмотря на такие условия, гимн страны был исполнен на арене перед борцовской встречей.

    Противостояние сборных России и США по вольной борьбе проводится впервые с 2017 года. Организатором турнира выступает Профессиональная борцовская лига (PWL). В этот раз российские борцы состязаются именно под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильнейшие борцы из России и США встретятся на ковре в Будапеште 21 июля, где капитанами команд станут Абдулрашид Саудалев и Кайл Снайдер. Абдулрашид Садулаев выиграл финал национального турнира в весовой категории до 97 кг и завоевал седьмое золото чемпионата России.

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    21 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночных взрывов в Киеве поврежден цех, который использовался для сборки беспилотных летательных аппаратов, по словам депутата Артема Дмитрука.

    Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

    Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.

    Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.

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    21 июля 2025, 19:15 • Новости дня
    Умерла актриса театра и кино Егорова

    Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова

    Умерла актриса театра и кино Егорова
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актриса театра и кино, писательница и драматург Татьяна Егорова скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

    В официальном сообщении отмечается: «Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна (08.01.1944 – 21.07.2025)», передает ТАСС.

    Татьяна Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. В юности занималась в театральном кружке «Родник», где также начинали такие известные актеры, как Сергей Шакуров, Василий Бочкарев и Валентин Смирнитский.

    В 1966 году Егорова окончила Театральное училище имени Щукина и многие годы работала в Театре Сатиры. Дебют в кино состоялся в 1965 году – она снялась в фильме Григория Липшица «Месяц май». За свою карьеру Егорова сыграла более чем в 30 фильмах, среди которых «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя» и «Армавир».

    Помимо актерской работы, Татьяна Егорова занималась литературным творчеством. Среди ее книг – «Андрей Миронов и я», «Обрученные любовью», автобиографический роман «Русская Роза», а также семь пьес, эссе и литературные портреты.

    Ранее сообщалось, что народная артистка России Галина Карелина, посвятившая почти семь десятилетий Александринскому театру, ушла из жизни в возрасте 94 лет.

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    21 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Юрист Трампа рассказал об ужине с водкой у Лукашенко и освобождении оппозиционеров
    Юрист Трампа рассказал об ужине с водкой у Лукашенко и освобождении оппозиционеров
    @ belta.by

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юрист Дональда Трампа и заместитель спецпосланника по Украине Джон Коул рассказал об эпизоде с ужином у президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Politico. В результата этого визита Лукашенко помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек.

    В беседе с Politico Коул вспомнил, что на встрече ему предложили выпить водки, от чего он не отказался, передает «Лента.Ру». «Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», – заявил Коул.

    По словам юриста, приглашение посетить Белоруссию поступило из Госдепартамента в конце апреля, и уже на следующий день он отправился в поездку. Газета отмечает, что такие эпизоды демонстрируют новый подход Дональда Трампа к внешней политике во второй срок – он активно привлекает к внешнеполитическим миссиям доверенных лиц и друзей.

    В материале приводится мнение критиков, которые сомневаются в компетентности новых посланников, отмечая их неопытность. Тем не менее журналисты подчеркивают, что такие представители способны быстрее и прямее доносить позицию администрации Трампа, обходя традиционную бюрократию Госдепартамента.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом во Дворце Независимости. Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, и еще 13 заключенных были отпущены из-под стражи во время визита Келлога в Минск.

    Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт поясняла, что решение о помиловании Тихановского и еще 13 осужденных Лукашенко принял, руководствуясь гуманными мотивами и обращением президента США.

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    21 июля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России

    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    НАТО в ближайшие 50 дней попытается усилить ВСУ, чтобы сдержать Россию на критических для противника направлениях фронта. Европа поставит Украине дроны, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань». Но российское наступление это все равно не остановит, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Лондоне заявили о «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил.

    «Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.

    «Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.

    «Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.

    «Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.

    «Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.

    «Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.

    «Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.

    «Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.

    Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.

    Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.

    Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.

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