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    Как ВС РФ уничтожили сразу три установки ЗРК Patriot
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    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    Писториус объявил о договоренности по поставке пяти Patriot Украине
    Лондон отчитался о поставках ПВО и снарядов Украине на 200 млн долларов
    Минфин США призвал ЕС присоединиться к вторичным санкциям против РФ
    Юрист Трампа рассказал об ужине с водкой у Лукашенко и освобождении оппозиционеров
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    14 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    4 комментария
    21 июля 2025, 20:40 • Новости дня

    В США умер участник высадки в Нормандии, ставший звездой TikTok

    Американский ветеран Нормандской операции Джейк Ларсон умер в возрасте 102 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 102 лет скончался Джейк Ларсон, участник Нормандской операции, ставший популярным блогером на TikTok.

    О смерти ветерана сообщил телеканал CBS, передают РИА «Новости». Родственники Джейка Ларсона рассказали, что он скончался на 103-м году жизни. Ларсон был участником высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, пережил немецкий обстрел и после войны был награжден Бронзовой звездой, а также французским орденом Почетного легиона.

    С возрастом Ларсон стал широко известен благодаря своим публикациям в TikTok, где делился воспоминаниями о Второй мировой войне, историями о павших товарищах и собственным опытом. На его аккаунт подписалось более 1,2 млн человек.

    В последние годы ветеран неоднократно посещал Францию на годовщину высадки, где его встречали поклонники, желавшие сделать совместные фотографии или обнять знаменитого «Папу Джейка». В одном из интервью Ларсон отмечал: «Я просто рассказываю о жизни, чтобы никто не забыл то, что было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считал, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области и поблагодарил советских солдат за спасение мира. Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую должен исправить, заявил Фрэнк Кон.

    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 17:42 • Новости дня
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Барака Обамы на выборах 2016 года.

    Власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, передает РИА «Новости». Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News. Она отметила: «У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения».

    Габбард добавила, что на следующей неделе США представят дополнительные данные, подтверждающие наличие сговора администрации Обамы, направленного на раздувание темы о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По ее словам, эти материалы могут пролить свет на фабрикацию обвинений против России уже после победы Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

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    21 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночных взрывов в Киеве поврежден цех, который использовался для сборки беспилотных летательных аппаратов, по словам депутата Артема Дмитрука.

    Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

    Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.

    Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.

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    19 июля 2025, 05:28 • Новости дня
    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление главы нацразведки США Тулси Габбард об отсутствии каких либо доказательств о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году должны стать материалами к изучению в Бухаресте, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами», – написал он в посте.

    Пушков пояснил, что при отсутствии доказательств там придумали «аналогию»,  согласно которой вмешательство якобы было.

    «Власти Румынии – несамостоятельные и вторичные – всегда повторяли зады  западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют. Но незадача вышла: в США вмешательства не было, это признано уже официально. На кого теперь ссылаться несчастному Высшему совету?» – иронизирует сентатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.



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    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    21 июля 2025, 03:06 • Новости дня
    Washington Post отметила рост зависимости США от удобрений из России
    Washington Post отметила рост зависимости США от удобрений из России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский рынок удобрений усилил зависимость от российских поставок после введения США новых импортных пошлин для ряда стран, пишет Washington Post.

    «Пошлины, которые были введены к настоящему времени, повлекли за собой некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия», – приводит ТАСС текст сообщения Washington Post.

    В частности, Washington Post указывает на рост поставок российского карбамида – «распространенного удобрения, которое применяется для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис».

    По данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на Россию пришлось 64% всего импорта карбамида в США – это примерно в два раза больше, чем до введения пошлин. Washington Post пишет, что «США теперь в большей степени зависят от поставок из России карбамида».

    Поставки из России в США, по данным главного американского статистического ведомства – Бюро переписи США, в мае оцениваются в 539,6 млн долларов. В апреле этот показатель составлял 492,1 млн долларов, в марте – 523,5 млн долларов. Майский объем поставок стал самым высоким за последние несколько лет, уступив лишь марту 2023 года, когда экспорт достигал 562 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке минеральных удобрений до 25% к 2030 году. С июля Евросоюз повысил пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России. Президент России Владимир Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

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    19 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций, пишет Steigan.

    По данным Steigan, Трамп намерен выиграть себе пятьдесят дней, чтобы попытаться добиться мира на Украине до того, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобное заявление Трампа было продиктовано скорее внутренней политикой, чем внешней. При этом президент США не взял на себя никаких обязательств в отношении основных требований России, которые касаются нейтралитета Украины и отказа от ее вступления в НАТО.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    20 июля 2025, 17:49 • Новости дня
    Республиканцы оставили санкции против России в повестке Сената

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение новых ограничительных мер против России продолжит оставаться актуальным вопросом для американского Сената, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    Законопроект о введении новых санкций против России остается на рассмотрении Сената США, передает РИА «Новости». Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Джон Тьюн подтвердил, что консультации по этому вопросу ведутся совместно с Белым домом.

    «Санкции против России находятся в нашей повестке дня. Мы ждем, работаем с Белым домом и координируем графики, чтобы убедиться, что мы сделаем это в правильное время с точки зрения переговоров между Россией и Украиной», – заявил Тьюн в интервью телеканалу Fox News.

    Он отметил, что Сенат будет выбирать момент для рассмотрения законопроекта, исходя из хода переговоров между Москвой и Киевом. При этом обсуждение вопроса о дополнительных ограничениях для России не снимается с повестки американских законодателей.

    Ранее президент США Дональд  Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    21 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Грэм сообщил о планах Трампа ввести тарифы в 100% против покупателей российской нефти
    Грэм сообщил о планах Трампа ввести тарифы в 100% против покупателей российской нефти
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в эфире телеканала Fox News, что Дональд Трамп намеревается ввести 100-процентные тарифы для стран, приобретающих нефть из России, сообщает ТАСС.

    По словам Грэма, такие меры уже обсуждаются для Китая, Индии и Бразилии, которые закупают примерно 80% российского сырья.

    Сенатор отметил, что эти государства окажутся перед выбором между сотрудничеством с экономикой США и сохранением закупок российской нефти.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Сенатор Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.

    СМИ сообщали. что сенатора Грэма спонсируют Boeing, Lockheed Martin и Пентагон.

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    21 июля 2025, 07:22 • Новости дня
    Ростех сообщил о мгновенном обнаружении позиций противника «Пенициллином»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звукотепловой комплекс «Пенициллин» всего за несколько секунд определяет координаты вражеских орудий на Украине благодаря пассивному режиму и объединению трех типов данных, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» позволяет российским бойцам за считанные секунды выявлять огневые позиции противника и оперативно выдавать целеуказания для контрбатарейной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха. Представитель госкорпорации отметил: «Пенициллин – это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трех типов – сейсмическую, тепловую и визуальную. Его датчики разнесены на позиции. Комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий – от минометов до тяжелых гаубиц».

    В Ростехе подчеркнули, что дальность обнаружения у комплекса значительная, и противник получает ответный удар прежде, чем ствол его орудия успевает остыть. «Пенициллин» способен вести разведку в любых погодных условиях и при температурах от минус 40 до плюс 60 градусов, а его развертывание занимает минимальное время.

    Важным преимуществом комплекса назвали работу исключительно в пассивном режиме, что исключает его обнаружение противником с помощью средств радиопеленгования и постановки радиопомех. «Пенициллин» не излучает сигналов и остается недоступным для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт холдинга «Росэл» заявил о росте количества атак беспилотников в ближайшие годы. Холдинг «Росэл» разработал новое оборудование для навигации самолетов и беспилотников, которое позволило отказаться от спутниковой связи и прошло летные испытания перед запуском серийного производства. Корпорация Ростех начала выпуск системы «свой-чужой» для идентификации дронов.

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    21 июля 2025, 09:42 • Новости дня
    Стали известны источники финансирования сенатора Грэма

    «Военная хроника»: Сенатора Грэма спонсируют Boeing, Lockheed Martin и Пентагон

    Стали известны источники финансирования сенатора Грэма
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) получал финансовую поддержку от крупнейших оборонных компаний и министерства обороны США, включая Boeing и Lockheed Martin.

    Анализ источников финансирования сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) проведен «Военной хроникой», пишет RT.

    С 2019 по 2024 год одной из крупнейших компаний-спонсоров стала корпорация Boeing Co., через Political Action Committee предоставившая Грэму около 55 тыс. долларов.

    Также отмечается пожертвование в размере 50 тыс. долларов, которое он получил от министерства обороны США.

    Грэм оказался одним из лидеров по объему финансирования со стороны оборонного и аэрокосмического сектора, а в 2015-2016 годах он получил примерно 760 тыс. долларов от оборонных корпораций за поддержку увеличения оборонных расходов вне основного бюджета.

    В «Военной хронике» подчеркивается, что связь Грэма с военно-промышленным комплексом США – это не просто спонсорство, а полноценная инфраструктура политического и финансового обмена.

    Ранее сенатор Линдси Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней.

    Грэм также заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Грэма, сравнив его с дворнягой, которая не способна причинить вреда.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как самый злобный враг Москвы в Вашингтоне попал в опалу Дональду Трампу.

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    20 июля 2025, 02:57 • Новости дня
    WSJ узнала, как ФРГ обогнала Швейцарию в очереди на новые американские Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    США корректирует очередь из европейских стран за своими новыми системами Patriot, приобрести которые смогут те государства, которые избавятся от своих старых, передав их Украине, пишет WSJ.

    «Администрация американского президента Дональда Трампа оставила позади Швейцарию в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, позволив Берлину направить две системы Patriot, которые есть у него в наличии, на Украину», –  пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников.

    Обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия Украине после обещания президента США поставлять Киеву больше оружия.

    В отношении Швейцарии, пишет газета, обгон ФРГ не столь фатален, так как обещанные Вашингтоном комплексы этой стране намечены на 2026 – 2028 годы.

    В Германии же нехватка систем ПВО для собственной защиты ощутима не менее остро, чем на Украине.

    По данным газеты, на следующей неделе США могут договориться об освобождении оружейных складов с очередными союзниками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.

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    19 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Боец «Лакоста» рассказал об использовании ВСУ химвеществ для сброса с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты ВСУ использовали дроны для сброса самодельных отравляющих веществ на подземные укрытия российских военных, рассказал боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста».

    По его словам, ВСУ произвели сброс с дрона Mavic на позицию российских военнослужащих. Сбросили предмет, похожий на бутылку с отравляющим газом.

    «Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать этот отравляющий газ», – рассказал «Лакоста» РИА «Новости».

    Боец уточнил, ВСУ, зачастую используют самодельные химвещества,  замаскированные под бытовые предметы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

    До этого глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    В свою очередь, микробиолог Игорь Никулин сказал газете «ВЗГЛЯД», что есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

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