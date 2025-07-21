Американский ветеран Нормандской операции Джейк Ларсон умер в возрасте 102 лет

Tекст: Денис Тельманов

О смерти ветерана сообщил телеканал CBS, передают РИА «Новости». Родственники Джейка Ларсона рассказали, что он скончался на 103-м году жизни. Ларсон был участником высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, пережил немецкий обстрел и после войны был награжден Бронзовой звездой, а также французским орденом Почетного легиона.

С возрастом Ларсон стал широко известен благодаря своим публикациям в TikTok, где делился воспоминаниями о Второй мировой войне, историями о павших товарищах и собственным опытом. На его аккаунт подписалось более 1,2 млн человек.

В последние годы ветеран неоднократно посещал Францию на годовщину высадки, где его встречали поклонники, желавшие сделать совместные фотографии или обнять знаменитого «Папу Джейка». В одном из интервью Ларсон отмечал: «Я просто рассказываю о жизни, чтобы никто не забыл то, что было».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считал, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области и поблагодарил советских солдат за спасение мира. Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую должен исправить, заявил Фрэнк Кон.