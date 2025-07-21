Аэропорт Внуково возобновил штатную работу после отмены ограничений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после более чем 12-часовых ограничений на прием и отправку самолетов, передает ТАСС. В этот период воздушные суда принимались и отправлялись только по согласованию. Сейчас аэропорт готовит к вылету задержанные борты, а службы предприятия и авиакомпаний работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия ограничений на использование воздушного пространства.

По информации пресс-службы Внуково, пассажиров задержанных рейсов обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами: обеспечивают напитками, питанием, а при необходимости – размещением в гостинице. В терминалах для пассажиров оборудованы игровые зоны для детей, круглосуточно работают комната матери и ребенка, а также медпункт. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний помогают пассажирам на месте.

На фоне ограничений, действовавших с 19 по 21 июля в аэропортах центральной части России, столичные авиагавани были вынуждены приостанавливать прием и выпуск рейсов несколько раз, что потребовало корректировки расписаний авиаперевозчиков.

В то же время аэропорт Шереметьево предупредил, что обслуживание пассажиров может занять больше времени, пишет РИА «Новости». «Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности», – заявили в пресс-службе Шереметьево.

В руководстве аэропорта подчеркнули, что ситуация в терминалах остается спокойной, а сотрудники служб и авиакомпаний находятся в усиленном режиме, чтобы максимально быстро вернуться к привычному расписанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила об уходе самолетов, следовавших в Москву, на запасные аэродромы. Работу аэропорта Сочи ограничили на время. Работу аэропорта Казани также ограничили временно.