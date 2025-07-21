Начало строительства Тибетской ГЭС подняло мировые цены в металлургии

Tекст: Вера Басилая

Цены на железную руду в Сингапуре выросли до 103,6 доллара за тонну, что стало максимумом с марта. Рост составил 2,8%. Фьючерсы на арматурный стержень в Шанхае также подскочили более чем на 2%, а контракт на горячекатаный прокат показал аналогичную динамику, сообщает Bloomberg.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян запустил строительство гидроэлектростанции стоимостью 1,2 трлн юаней (167 млрд долларов) на реке Ярлунг Цангпо в Тибете. Проект включает пять каскадных плотин и, как ожидается, усилит спрос на металлы, цемент и стекло.

Ассоциация железа и стали Китая провела встречу с крупнейшими производителями, участники призвали активнее бороться с гиперконкуренцией и проработать меры по ограничению избыточных мощностей в отрасли. Новое строительство обещает оживление спроса для металлургов, испытывающих сложности из-за кризиса на рынке недвижимости.

Параллельно с железной рудой и сталью в Лондоне котировки меди поднялись на 0,5%, достигнув 9830 долларов за тонну. Цены на цинк и алюминий также выросли.

Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете.

Ожидается, что новая станция сможет производить 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что более чем в три раза превышает мощность действующей ГЭС «Три ущелья» в Центральном Китае.