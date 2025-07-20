Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС на реке Ярлунг Цангпо
В Китае началось строительство крупнейшей в мире ГЭС на реке Ярлунг Цангпо, сообщил в субботу премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян во время церемонии закладки фундамента в городе Ньинчи, Сицзянского автономного района на юго-западе КНР.
Проект ГЭС предполагает возведение пяти каскадных плотин в городе Ньингчи на юго-востоке автономного района Тибет. Общий объем инвестиций в строительство оценивается примерно в 1,2 трлн юаней (около 167,8 млрд долларов США), пишет China Daily.
Издание уточняет, что проект ГЭС призван в первую очередь обеспечивать электроэнергией внешнее потребление, а также удовлетворять местный спрос в Сицзане.
Недавно в Пекине состоялась церемония открытия компании China Yajiang Group, которая займется строительством и эксплуатацией гидроэнергетического проекта.
«Общий объем инвестиций сделает плотину одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории и, вероятно, будет способствовать усилиям Пекина по оживлению экономического роста», – пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что плотина может стать источником напряженности в отношениях между Китаем и Индией, поскольку река Ярлунг Цангпо протекает по спорной территории штата Аруначал-Прадеш и впадает в одну из крупнейших рек Индии.
Пекин заявил, что никакого негативного воздействия на районы, расположенные ниже по течению, не будет. Но защитники окружающей среды в Китае уже давно обеспокоены необратимыми последствиями строительства плотины в ущелье Ярлунг Цангпо, где уровень воды в реке падает на 2000 метров на протяжении 50 км. В этом районе находится национальный природный заповедник и одно из самых больших мест сохранения биоразнообразия в стране.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Пекине на конгрессе высокоскоростных железных дорог CCRC Changchun представила прототип нового поезда маглев, рассчитанного на движение до 600 километров в час.В Амурской области
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